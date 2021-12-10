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AK Parti, stokçulara ceza artırımı için TBMM’ye yasa teklifi sunacak

10.12.2021 06:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında yaptığı, "Girdi maliyetleriyle ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, bilhassa da stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır" açıklamasının ardından, stokçularla ilgili yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.

AK Parti, stokçulara ceza artırımı için TBMM’ye yasa teklifi sunacak

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunacağı yasa teklifinde, mevcut mevzuatta yer alan stokçulara yönelik para cezasının artırılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada, "Şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Buna fırsat veremeyiz" demişti.

Erdoğan, çarşamba günü yapılan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada da "stokçulara fırsat vermeyeceklerini" belirterek, bu konuda yeni yasal düzenleme yapılacağının işaretini verdi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti grup yönetimi de, bu konuda düzenleme içeren yasa teklifi hazırlamak için hızlı bir çalışma yürüttü.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre AK Parti'nin bugün ya da hafta başında TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı tek maddelik düzenleme ile, mevcut mevzuatta stokçulara yönelik verilen para cezalarının artırılması öngörüldü.

"Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun"da değişiklik öngören yasa teklifi ile piyasada daralma yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL cezada üst sınır artırılacak.

MARKET SATIŞLARINA MÜDAHALE OLMAYACAK

Edinilen bilgiye göre, marketlerde belli ürünlerin satışına sınır veya kota konulmasına dönük ise herhangi bir düzenleme olmayacak.

Stokçuluğa karşı zaten bir yasa bulunduğuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, "caydırıcılığı" artırmak için para cezasının da artırılacağı bilgisini paylaştı.

"LİMAN İŞLETME SÜRELERİ İHALESİZ UZATILABİLECEK"

AK Parti, stokçulara yönelik tek maddelik düzenlemeyi, dar kapsamlı bir "torba yasa teklifi" olarak TBMM Başkanlığı'na sunacak. Bu kapsamda teklife, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını düzenleyen torba yasa teklifinden muhalefetin itirazları üzerine çıkarılan liman işletme sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor.

Söz konusu düzenleme, aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörüyor.

Yasa teklifinin limanlar ve enerji alanında yapılacak bazı düzenlemelerin de içinde yer aldığı "mini torba yasa teklifi" olarak Meclis'e sunulması planlanıyor.

AK Parti, düzenlemeyi 17 Aralık'ta sona erecek bütçe görüşmeleri sonrasında 21 Aralık'ta TBMM Genel Kurulu'na getirerek yasalaştırılmasını planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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