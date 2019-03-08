AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Dursun gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun gençlerle bir araya geldi. Dursun, “İstanbul hem Cumhurbaşkanımız hem de bizler için bir aşk hikayesi. Sultangazi de bizim sevdamız” dedi.

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, Uğur Mumcu ve Esentepe Mahallesinde oturan gençlerle Sultangazi Belediye Binasında bir araya geldi. “Gençler Soruyor” programı kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayan Dursun, program sonunda yapılan çekilişle 6 gence de bisiklet hediye etti.

“GELECEĞİMİZİ TEMİNAT ALTINA ALMANIZ İÇİN GENÇLER İLE ÖZEL İLGİLENMEMİZ LAZIM”

AK Parti olarak gençlere çok önem verdiklerini dile getiren Abdurrahman Dursun şunları söyledi:

“Gençlik önce bizim geleceğimiz oyunla bakıyoruz. Geleceğimizi teminat altına almanız lazım. Onlarla özel ilgilenmemiz lazım. Bu çerçeve içerisinde yönetimlerin, hem kamunun hem yerel yönetimlerin neslin korunması yönünde görevleri var. Biz de gençliği neslimizin geleceği olarak düşünüyoruz. Bu çerçeve içerisinde onlarla özel ilgileniyoruz. Gençlikle ilgili tekno genç Sultangazi dört sıfır adını verdiğimiz çok güzel bir projemiz var. Bununla gençliğin teknolojiye olan eğilimlerine biz de onlarla birlikte buluşarak, onları bilgili platformları da bir araya getirmek İstiyoruz. Dronlab diye bir projemiz var. Dron oluşturabilmeyi, Dron yapabilmeyi, Dron parkurları oluşturarak oralarda yarıştırabilmeyi öğrenecekleri güzel bir çalışmamız olacak. Yapay zeka ile ilgili çalışmalarımız var. Siber güvenlikle ilgili çalışmalarımız var. 3D tasarımlar ilgili çalışmalarımız var. Ve şu anda gençliğin çok önemsediği bir E-Spor çalışmamız var. E-Spor kulübü şu anda hiçbir belediyede yok. Ama biz Sultangazi E-Spor kulübünü kurmak istiyoruz. E-Spor artık bir federasyon haline gelmiş durumda. Bir sonraki olimpiyatlarda, güreş takımı gibi E spor takımı da olacak. Biz de bunun öncülerinden birisi olacağız ve üç takım kuracağız. Gençliği belirli bir steril ortamda, kötü işlerden, kötü arkadaşlıklardan uzak tutacak, eğitimlerini ihmal etmeden, eğitimleri ile beraber sporu da yapacakları çok güzel ortamlar oluşturacağız. Biz gençliğe güveniyoruz Sultangazi’de çok büyük bir genç nüfus var. 110 bin öğrencimiz var. 24 yaş altında toplamda 220 bin kişi yaşıyor. Gençler inşallah çok önemsediğimiz unsurlar olacak. Çok güzel işlere imza atacağız.”