AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Dursun gençlerle bir araya geldi

“SULTANGAZİ’YE ÇOK GÜZEL HİZMETLER YAPMAK İSTİYORUZ”

İstanbul’un kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayan Dursun, “İstanbul hem Cumhurbaşkanımız hem de bizler için bir aşk hikayesi. Sultangazi de bizim sevdamız. Sultangazi’ye çok güzel hizmetler yapmak istiyoruz. Ama Sultangazi’ye koca koca binalarla, imar faaliyetleriyle öne çıkmış bir ilçe olsun istemiyoruz. Sultangazi eğitim alanında ciddi bir mesafe kaydetmiş, sosyal, sanatsal faaliyetlerde birkaç adım öne çıkmış, sportif faaliyetleriyle de son derece öne çıkan bir mesafe de katetmek istiyoruz. Şehir kültürü farklı bir şeydir. Şehir kültürünün şehir yaşamının kaliteli bir yaşamın anahtarıdır bu dediğimiz alanlar. İnşallah bu alanları Sultangazi’de çalışır hale getireceğiz. Çok daha güzel bir Sultangazi için hep beraber gayret edeceğiz” dedi.

“365 GÜN KADINLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR”

Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nükutlayan Başkan Adayı Dursun, “Kadınların bizim gönlümüzde de gözümüzde de yeri her zaman ayrıdır.365 gün kadınlar bizim için önemlidir.365 gün onlarla, önem vererek çalışmalar yapacağız. Ki AK Parti iktidarında kadınlar hep öncelikli oldu. Kadınların AK Parti’nin hamurunda elleri var. Ama en önemlisi AK Parti’de yürekleri var, gönülleri var. AK Parti’nin kuruluşundan itibaren hep büyük şeyler kattı kadınlar AK Parti’ye ve bu harekete. Katmaya da devam ediyorlar. Bu yönüyle sadece 8 Mart’ta değil 365 gün kadınların bizim gözümüzde yeri farklı. Onları her gün önemsiyoruz, her gün daha güzel yaşam içerisinde olmaları için de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.