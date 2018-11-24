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AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 02:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün İstanbul'da yapacağı aday tanıtım toplantısında, İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarını açıklamayacağı öğrenildi. Erdoğan'ın 3 ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

AK Parti sürpriz gelişme! İstanbul, Ankara ve İzmir adayları için flaş karar!

AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklanacağı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstabul, Ankara ve İzmir adaylarını açıklamayacağı öğrenildi.

3 BÜYÜK İLİN ADAYLARI AÇIKLANMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak programda İstanbul, Ankara ve İzmir'in adaylarını açıklamayacağı bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın 3 büyük ilin adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

YILDIRIM İLE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile baş başa görüştü. Bu görüşmenin Cuma günü yapılması planlanıyordu. Ayrıca, Erdoğan ile Yıldırım bugün telefonda bir görüşme daha gerçekleştirdi. Binali Yıldırım telefon görüşmesinin ardından İstanbul'dan Ankara'ya gitti. (DHA)

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