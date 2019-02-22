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AK Parti TBMM Başkan adayı Şentop, destek turlarına başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop destek turlarına başladı.TBMM Başkan Vekili ve AK Parti TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop ile AK Parti Grup Başkan Vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ı ziyaret etti.

AK Parti’nin TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop destek turlarına başladı.
TBMM Başkan Vekili ve AK Parti TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop ile AK Parti Grup Başkan Vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ı ziyaret etti. Şentop, MHP ile olan birliklerinin yalnızca Cumhur İttifakı ve 24 Haziran seçimleriyle sınırlı olmadığını belirterek, birlikteliklerinin kurum ve kuruluşlara yeni sistemin yerleşinceye kadar devam edeceğini söyledi.
Akçay, Şentop’un adaylığının ülkeye, millete ve TBMM’ye hayırlı olmasını dileyerek, "Şentop’un, yaptığı çalışmalarla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nı en iyi şekilde temsil edeceğine ve çok başarılı görevler ifa edeceğine Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki Pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi grubuna mensup 49 milletvekili başta Genel Başkanımız olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oylamalarda yerimizi alacağız ve Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı’na seçimi için oyumuzu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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