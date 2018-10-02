Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyasına ve üreticilere çağrıda bulunarak, "Stoklara ve stokçulara fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse, kimse kusura bakmasın, biz de devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız." dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı. TBMM'nin 27'nci. Dönem 2'nci yasama yılının ilk grup toplantısının AK Parti ve Türkiye için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, TBMM'deki çalışmalarında milletvekillerine başarılar diledi. Büyük bir deprem ve tsunami felaketi yaşayan Endonezya'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, "Büyüklüğü 7,5 olarak ölçülen depremde ve ardından oluşan dalga yüksekliği 6 metreye ulaşan tsunamide binin üzerinde can kaybı yaşandığı haberleri geliyor. Hala ulaşılamayan, haber alınamayan yerler bulunduğu ifade ediliyor. Hayatını kaybeden tüm Endonezyalı kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilerken tüm Endonezya halkına sabırlar niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu dün telefonla arayarak Türkiye ve Türk milleti adına üzüntülerini ve taziyelerini bizzat aktardığını belirten Erdoğan, Türkiye olarak resmi yardım teklifini Endonezya tarafına ilettiklerini, AFAD'ın tüm hazırlıklarını tamamladığını, Kızılay'ın ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ise bölgeye ulaşarak, yardım faaliyetine katıldığını bildirdi. Erdoğan, Endonezya hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Acılarını yürekten paylaştığımızı, daima yanlarında olacağımızı tekraren ifade ediyorum. Rabbim, milletimizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden muhafaza eylesin diyorum." dedi. - "Yükünüz ağırdır ama bir o kadar da şereflidir" Başkan Erdoğan, 16 Nisan Halk Oylaması ile milletin onayını alan yeni yönetim sisteminin 24 Haziran seçimleriyle resmen uygulamaya girdiğini hatırlatarak milletvekillerine, "Sizler, yeni dönemin ilk milletvekilleri olarak bu tarihi değişimin hem mimarı hem şahidi olarak görev yapacaksınız. Yükünüz ağırdır ama bir o kadar da şereflidir. Yeni sistemde yürütme ile yasamanın net bir şekilde birbirinden ayrılmasıyla milletvekilleri olarak sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayırma, çok daha verimli çalışma imkanı bulacaksınız." diye seslendi.

AK Parti grubu olarak gündemlerinde binlerce kanuni düzenlemeyi gerektiren konunun bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Ancak bütçe görüşmeleri başlamadan önce öncelikli olarak ele almamız gereken işler bulunuyor. Bunları iki başlık altında ifade edebiliriz. Birinci grupta 100 günlük icraat programımızda yer alan hususlardan bir kısmı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler yer alıyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaya göre bu kapsamda 414 kanun maddesinin değişmesi veya ihdası gerekiyor. İkinci grupta ise yeni yönetim sistemine geçilmesiyle kanunlarda yapılması gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 düzenleme gerektiği anlaşılıyor. İşte bu iki kapsamdaki kanun değişiklikleri ve ihdaslarının hayata geçirilmesi aciliyet arz ediyor. AK Parti grubunun öncülük etmesiyle Meclisimizin bu çalışmaları başarıyla neticeye ulaştıracağına inanıyorum. Yeni yönetim sistemine göre hazırladığımız ilk bütçeyi de inşallah iki hafta sonra Meclise gönderiyoruz. Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak görüşmelerin ardından Meclisimizin takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin bu ilk bütçesini 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başlayacağız."

- "Sıkıntıların üstesinden geleceğiz" Yeni bütçeyle ekonomiyi faiz, kur ve enflasyon şer üçgeninde kurulan tuzaktan kurtararak süratle yeniden hedeflere uygun bir büyüme performansına kavuşturmaya kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgisi olmayan, tamamen Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Ama bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum, stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse, kimse kusura bakmasın, biz de devletin, yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gelir, adımımızı atar, gereğini yaparız." ifadesini kullandı. Bu faiz, kur, enflasyon saldırısına en iyi cevabın, ekonominin çarkları döndürülmeye devam edilerek, işlere dört elle sarılarak, yeni imkanlar oluşturularak verilebileceğine işaret eden Erdoğan, ihracatta geçmişten bugüne büyük bir rekor kırıldığını hatırlattı.