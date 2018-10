AK Parti TBMM Grup toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Kimse, 'Bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmaya, 2019'un Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimlerinin Türkiye'nin gelecek beş yılını arzu edilen hız ve etkinlikte icraatlarla geçirebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden milletin teveccühüne mazhar olup, başarıyla çıktıklarını anımsatan Erdoğan, mahalli idareler seçimlerinde de hem oy oranı hem belediye başkanlığı sayısı bakımında benzer bir başarıyı hatta daha iyisini elde etmeleri gerektiğini bildirdi.

AK Parti'nin şahsı başta olmak üzere mahalli idarelerdeki başarılarıyla temayüz etmiş bir kadro tarafından kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün de milletimizle aramızdaki bağı güçlü şekilde muhafaza etmemizi büyük ölçüde mahalli idarelerdeki başarılarımıza borçlu olduğumuzu özellikle düşünüyorum. Milletimizin doğrudan hayatına dokunan hizmetlerin ifa edildiği mahalli idarelerde ne kadar güçlü olursak, Cumhurbaşkanlığında ve Meclis'te o derece rahat ve etkin hizmet vereceğimize inanıyorum. Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız. AK Parti kuruluşundan beri her işini, her çalışmasını, her icraatını istişareyle yürütmüş bir partidir. Mahalli idareler seçim hazırlıklarımızı da yine istişareyle yapıyoruz. Cuma günü başlayıp, pazar akşamı sona erecek olan ve bu yıl 27'ncisini yapacağımıza göre, artık geleneksel diyebileceğimiz istişare toplantımızı beş yıl aradan sonra -yani yapmadık diye bir şey yok beş yıldır Afyonkarahisar'da yaptık- tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam kampımızda tüm bu konuları enine boyuna konuşacağız. Yani her şeyi burada konuşup bitirmeyelim diyorum, biraz da cumartesi gününe kalsın, çünkü cumartesi günü konuşacağımız çok şey var."