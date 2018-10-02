AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, stokçuların ve fahiş fiyatların zabıtaya bildirilmesini isteyerek, "Bu stokları basmak ve gereğini yapmak bizim devlet olarak görevimizdir." dedi. Erdoğan, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldığını, Amerika'daki Türklerle, Müslüman toplum ve diğer dini gruplarla ve iş dünyasının temsilcileriyle görüştüğünü anımsattı. Liderlerle görüşmelerde hem ikili ilişkileri hem de bölgesel ve küresel gündemi ele aldıklarını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye meselesi ve gündemdeki konularda gösterdiği insani duruşu ve sağduyulu yaklaşımının herkes tarafından takdirle karşılandığını duyma imkanı bulduğunu belirtti. Ülkedeki dini ve etnik gruplara, Amerika'daki sivil toplum faaliyetleri ve siyasette daha etkin olmaları için birlikte hareket etme tavsiyesinde bulunduğunu ifade eden Erdoğan, iş dünyasına da Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptığını söyledi. Amerika'daki Türk vatandaşlarının heyecanlarını, beklentilerini, umutlarını gördüğünü dile getiren Erdoğan, Türkiye güçlendikçe bu kişilerinin başlarını daha dik tuttuğunu gözlemlediğini kaydetti.

ABD'deki Türklerin, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin olumsuz seyrinden üzüntü duyduklarını ama Türkiye'nin haklılığını da bildiklerini ifade ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bizde böylesine önemli bir siyasi ve ekonomik gücü karşımızda değil yanımızda görme arzumuzu kendilerine söyledik. İnşallah önümüzdeki dönemde, oradaki kardeşlerimizle de el ele vererek Amerika ile ilişkilerimizi bu yöne sevk etmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu. Almanya'ya gittiğini, burada da Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü anlatan Erdoğan, "Almanya'da gayet verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye ile ilgili yanlış olduğunu gördüğümüz, algılarını, bilgilerini, tutumlarını kendilerine açıkça ifade ettik. Söylemediğimiz bir şey kalmadı. Her şeyi söyledik. Aynı şekilde onların düşüncelerini birinci elden dinledik. Elbette, her konuda anlaştığımızı söyleyemem ama bu ziyaretimizin ardından Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha olumlu yönde seyredeceğini ifade edebilirim." dedi.

Köln Merkez Camisi açılışına gelen 10 bin kişinin, Alman makamlarınca izin verilmemesi nedeniyle kendisini dinleme imkanı bulamadığını anlatan Erdoğan, "Ama gönülleri dinliyordu, biz de onlara gönlümüzden hitap ettik. Zaten eser konuşuyordu. Eser, her yönüyle ben burada varım." diye konuştu. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin mensupları ile Almanya'daki kimi çevrelerin bu ziyareti sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısını provoke etmek isteyen bir "ahlaksızın" çıktığını anlattı. Alman polisinin bu kişiyi dışarı attığını hatırlatan Erdoğan, "Alman değildi sözde Türktü. Paketleyip dışarı attılar. Kimin yamağı olduğu da belli zaten onu söylemeye gerek yok. Bu şekilde de basın toplantımızı icra ettik. Hem Alman tarafının hem bizim kararlı ve dirayetli duruşumuz sayesinde bu teşebbüslerin hepsi de akamete uğradı. " şeklinde konuştu. Erdoğan, Steinmeier ve Merkel'e ev sahipliği sebebiyle teşekkür etti. Tıpkı Amerika gibi Avrupa Birliği ile ilişkileri de canlandırmak, geliştirmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'nin diğer ülkelerle ve uluslarası kuruluşlarla ilişkilerinin, Avrupa ve Amerika'nın alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu, her iki ülkede de muhattaplarımıza ifade ettik. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam etmekte kararlıyız. Ülkemizin bu yaklaşımının, muhattaplarımızda da yavaş yavaş kabul görmeye başladığının işaretlerini alıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem diğer hususlarla birlikte bu ülkelerle ilişkilerimizde arzu ettiğimiz seviyelere çıkardığımız bir dönem olacak." diye konuştu.