AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'deki imtihandan da yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, AK Parti'yi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğin, vatandaşlarla yüz yüze iletişim ve etkileşim içinde siyaset yapması olduğunu belirtti. Siyaseti, parti binalarında oturup ahkam kesmekten veya dar bir ekiple yapılan küçük toplantılarda esip gürlemekten ibaret sananlardan olmadıklarını kaydeden Erdoğan, "Biz milletimizin bağrından çıkan bir partiyiz. Milletimizin kalbindeki bize dönük muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, umudu muhafaza edebildiğimiz sürece Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez. Diğer partilerin düştüğü hataya düşüp milletimizle bağımızı kopardığımızda ise akıbetimiz onlardan farklı olmayacaktır." diye konuştu. Ülkenin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin adeta bütünleştiğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin gerilemesi, Allah göstermesin yıkılması demek Türkiye için de bir büyük felaket anlamına gelecektir. Dolayısıyla yalnızca kendimiz değil ülkemiz ve milletimiz için güçlü olmak, güçlü kalmak mecburiyetindeyiz. Teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin 2019 Martına, işte bu anlayışla hazırlanmalarını istiyorum." Büyük devlet olmanın, içeride ve dışarıda pek çok meseleyi aynı anda ve başarıyla yönetmek anlamına geldiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin bir yandan içeride "dengeleme, disiplin ve değişim" üzerine kurulu Yeni Ekonomi Programı'nı uygularken, diğer yandan da bölgesel ve küresel meselelerdeki ağırlığını artırmayı sürdürdüğüne dikkati çekti. - İdlib'de ateşkes süreci Türkiye açısından beka meselesine dönüşen Suriye krizinde son dönemde önemli adımlar attıklarını belirten Erdoğan, "Cenevre süreci derde derman olmadı, onun için Astana sürecini başlattık. Astana sürecinde Rusya, Türkiye, İran ve bunun yanında Birleşmiş Milletler müşterek bir çalışmaya girdik." dedi. Söz konusu çalışmayla bir süreç oluştuğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce Soçi, ardından Ankara, ardından Tahran süreci zirve olarak devam etti ve akabinde de bizler Rusya ile Soçi zirvesini yaptık. İdlib'de çok kötü giden bir süreci, sürekli varil bombalarıyla bombalanan ve İdlib halkının İdlib'i terk ettiği bir dönemde artık duramazdık. Görüşelim dedik ve Sayın Putin ile ikili temaslarımız neticesinde bunu Soçi zirvesine dönüştürdük. Soçi zirvesinde de savunma bakanlarımız bir muhtıra imzaladı. 10 maddeden oluşan muhtırayla o gün bugün ateşkes süreci devam ediyor." Erdoğan, İdlib çevresindeki 12 gözlem noktasının Türkiye'ye, 10 gözlem noktasının Rusya'ya, 6 gözlem noktasının ise İran'a ait olduğuna işaret etti. Gözlem noktalarının, Soçi zirvesinde imzalanan muhtıra sonrasında daha da güçlendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Rejimin İdlib'i tehdidi noktasında Rusya her türlü önlemi alıyor. İçeride de radikal uçlara karşı Türkiye olarak biz her türlü tedbiri alıyoruz. Gerektiğinde Rusya ile beraber hareket ediyoruz. Böyle bir süreci başlattık. Rabbim bunu hayreylesin. Burada yeni yeni bazı ne terör ne de bombalama olayları çıkmasın istiyoruz. Bu süreç şu anda devam ediyor."

Başkan Erdoğan, konuyu ABD'de bir araya geldiği Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de etraflıca görüşme imkanı bulduğunu hatırlattı. - "Masada olmadığınız sürece hiçbir sözünüz yok" "Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmadığınız sürece hiçbir sözünüz yok." diyen Erdoğan, bu durumun yalnızca bölgede değil, dünyada bu şekilde olduğuna dikkati çekti. "Artık bütün savaşlarda, her yerde eğer alanda, masada varsanız neticede de sözünüz geçer, yoksa sözünüz geçmez." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: "Onun için biz baştan itibaren 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu, alana bizim sürdüğümüz bir tezimizdir. Bu tezimizi dünyaya da kabul ettireceğiz. Buraya doğru bir oluşumu sağlamamız lazım. İşte şimdi Amerika, bir 7'ler düzenlemesi 'small grup' adı altında yapıyor. Biz de ona karşı, ben bir latife yaptım, 'Biz de smaller grup yaparız.' dedik. Biz de 4 ülkenin katılımıyla Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa İstanbul Zirvesi'ni yapacağız. Bu da büyük ihtimalle ya bu ay sonuna kadar veya önümüzdeki ay itibarıyla gerçekleşecek. Bu toplantıyla birlikte hedefimiz yine bu bölgede, yani koalisyon güçleriyle beraber Rusya, Türkiye burada masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz."