Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir." dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki iç savaşı, Türkiye'ye taşıma hesaplarından, Suriye halkının geleceğini kendi topraklarında güvence altına alma inisiyatifine gelmiş olmanın" gerçekten de tarihi bir başarı olduğuna dikkati çekti. Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin kendi topraklarına dönüşünü ancak bu coğrafyayı bir bütün olarak huzura, güvene, refaha kavuşturarak sağlayabileceklerini bildiren Erdoğan, "İdlib krizinin istenmedik bir şekilde gelişmesi halinde, ülkemize 1 milyona yakın sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Geliştirdiğimiz stratejiler ve attığımız adımlar neticesinde daha şimdiden İdlib'e 60 bin kişinin geri dönüşüne şahit olduk." diye konuştu. Soçi mutabakatı aynı zamanda Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması ve özgür seçimlerin yapılmasıyla kalıcı siyasi çözüm umutlarını tekrar canlandırdığına dikkati çeken Erdoğan, bundan sonra hem Cenevre'deki hem Astana'daki görüşmelerde daha somut ve olumlu yönde ilerlemeler sağlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

- "Çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti" Başkan Erdoğan, Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birden bire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmalarının, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti olduğunu vurguladı. "Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının doğrudan kendisini muhatap almaya ve çözümü onlarla birlikte aramaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Suriye halkı" ifadesine dikkati çekerek, "Yönetimini demiyorum, dikkat edin. Bazıları bunu birbirine karıştırıyor. Burası da önemli." dedi. - "Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlıyız" Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlı olduklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna destek veren ülkelerle ancak bu teşebbüsten vazgeçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma imkanı bulabiliriz." açıklamasını yaptı. Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyine yaklaşık 19 bin tır silah, araç ve gereç gönderdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: