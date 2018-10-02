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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir" - "Ülkemizin burnunun dibinde, Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, çıkarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı gasp etmesine izin vermeyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki iç savaşı, Türkiye'ye taşıma hesaplarından, Suriye halkının geleceğini kendi topraklarında güvence altına alma inisiyatifine gelmiş olmanın" gerçekten de tarihi bir başarı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin kendi topraklarına dönüşünü ancak bu coğrafyayı bir bütün olarak huzura, güvene, refaha kavuşturarak sağlayabileceklerini bildiren Erdoğan, "İdlib krizinin istenmedik bir şekilde gelişmesi halinde, ülkemize 1 milyona yakın sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Geliştirdiğimiz stratejiler ve attığımız adımlar neticesinde daha şimdiden İdlib'e 60 bin kişinin geri dönüşüne şahit olduk." diye konuştu.

Soçi mutabakatı aynı zamanda Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması ve özgür seçimlerin yapılmasıyla kalıcı siyasi çözüm umutlarını tekrar canlandırdığına dikkati çeken Erdoğan, bundan sonra hem Cenevre'deki hem Astana'daki görüşmelerde daha somut ve olumlu yönde ilerlemeler sağlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

- "Çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti"

Başkan Erdoğan, Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birden bire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmalarının, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti olduğunu vurguladı.

"Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının doğrudan kendisini muhatap almaya ve çözümü onlarla birlikte aramaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Suriye halkı" ifadesine dikkati çekerek, "Yönetimini demiyorum, dikkat edin. Bazıları bunu birbirine karıştırıyor. Burası da önemli." dedi.

- "Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlıyız"

Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlı olduklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna destek veren ülkelerle ancak bu teşebbüsten vazgeçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma imkanı bulabiliriz." açıklamasını yaptı.

Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyine yaklaşık 19 bin tır silah, araç ve gereç gönderdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kime gönderdi? YPG/PYD'ye. Orada kim var? Bunlar var, bu teröristler var. Bunlar PKK'nın yan kolları. Bunun yanında da Amerika'nın 22 tane üssü var. Bunlarla üsler takviye ediliyor. 3 bin civarında kargo uçakla da buraya sürekli olarak silah, mühimmat, araç, gereç gönderildi, gönderiliyor. Peki, bunlar kime karşı kullanılacak? O sınırın öbür tarafında kim var? Türkiye var. Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Bu nasıl stratejik ortaklık? Biz paramızla sizden silah, araç, gereç istedik vermediniz. Ama terör örgütüne bunları bedava veriyorsunuz. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Bu gerçekleri görmek zorundayız. Bu emperyal mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Ama insanlık bunları da görüyor ve görecek. Biz de anlatacağız, dilimiz döndüğü kadarıyla anlatacağız. En azından halkımız bunları çok daha iyi bilecek."

Başkan Erdoğan, bu ekonomik savaşın, bu ticaret savaşının bunlardan kopuk olmadığına, hepsinin iç içe olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir. Ülkemizin burnunun dibinde, Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, çıkarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı gasp etmesine izin vermeyiz. Milletimizin ve devletimizin geleceği söz konusu olduğunda yapamayacağımız fedakarlık bulunmadığını, bin yıllık tarihimize bakan herkes görecektir."

(Sürecek)

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ak parti TBMM grup toplantısı İdlib Suriye Suriye'deki iç savaş Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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