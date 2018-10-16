Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizin ilk bütçesinin hazırlıklarını tamamladık. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini inşallah yarın Meclise sunuyoruz." dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde bir taraftan domates, patates, biber, un ekmek, çocuk bezi gibi ürünlerin satışında fırsatçıların türediğini, diğer taraftan ise emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündeme geldiğini" söyledi. Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." dedi.

- "Ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına gönlümüz rıza gösteremez" Erdoğan, anlattıklarının yanlış anlaşılmamasını isteyerek, "kimsenin hakkında hukukunda gözlerinin olmadığını" vurguladı. Türkiye'de AK Parti kadar insanların hakkını koruyan, refah seviyesini yükselten, sosyal devlet ilkesinin gereğini yerine getiren bir başka partinin olmadığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Emeklilerimiz konusunda en büyük hizmetleri yine biz getirdik. Biz göreve geldiğimizde bu ülkede 68 lira emekli maaşı vardı. Bugün asgari ücretin altında neredeyse emekli maaşı kalmadı. Nereden nereye... Tüm emeklilerimize ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında biner lira ikramiye veriyoruz. Sağlık hizmetlerinde dünyada örneği olmayan bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesinin dışında hiç kimseyi bırakmadık. Ülkemizin imkanları arttıkça tüm vatandaşlarımızla birlikte emeklilerimizin de durumlarını iyileştirmeyi sürdüreceğiz. Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur.

Şu gerçeği hepimiz gayet iyi biliyoruz, bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da resmi ya da gayri resmi olarak çalışmayı sürdürecektir. Bir yandan devletten maaş alacak diğer yandan yine işlerine güçlerine bakacaklar. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim. Mecliste bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Türkiye geçmişte popülist politikalardan hesapsız kitapsız atılan adımlardan çok çekti. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım." - "2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam ediyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle birlikte yürütmede ve yasamada 5 yıllık kesintisiz bir hizmet dönemine girdiğini söyledi. Mahalli İdareler Seçimleri'nin başarıyla tamamlanmasıyla belediyelerde de yeni bir hizmet döneminin kapılarının aralanacağını belirten Erdoğan, ülkenin yeni yönetim sisteminin en güzel tarafının, istikrarlı hizmet süresinin garanti altına alındığına dikkati çekti.

İş başına gelir gelmez üç aşamalı bir çalışma başlattıklarını da aktaran Erdoğan, ilk olarak 100 günlük acil icraat programının hazırlandığını, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar ile 16 bakanlıkla 400 projeyi öncelikli programa dahil ettiklerini dile getirdi. Programın uygulama aşamalarını Cumhurbaşkanlığında kurulan bir ekip aracılığıyla da adım adım takip ettiklerinin altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Son Bakanlar Kurulu toplantısında ilk 50 günün kapsamlı bir değerlendirmesini yaptık. Ardından önümüzdeki 3 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli programı hazırladık. Küresel ve bölgesel zorlukların üstesinden gelerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmayı amaçlayan bu çalışmanın adını da Yeni Ekonomi Programı olarak belirledik. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki ekonomi programı hedeflerini çoğu defa aşarak yakalamıştır. 2013 yılından itibaren hep beraber şahit olduğumuz sınamalar sebebiyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük. Gezi olaylarıyla, özellikle oralardan bizi sıkıştırmaya çalışanlar, son ekonomik dalgalanmaya kadar süren bu kritik dönemde her şeye rağmen hamdolsun ülkemizi sapasağlam ayakta tutmayı başardık. Bizi yıkmak için kurulan tuzakları, ufak tefek sendelemelerle atlatıp 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam ediyoruz. Yeni ekonomi programımızı dengeleme, disiplin, değişim temaları etrafında oluşturduk. Böylece hem bugüne kadarki kayıplarımızı telafi edecek hem de bundan sonraki muhtemel saldırılara karşı güçlü mukavemet sergileyecek önemli bir yaklaşım geliştirdiğimize inanıyorum."