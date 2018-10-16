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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "(Münbiç'te) 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz. Çalışmadı. Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz, gereğini yapacağız" - "Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" - "Fırat'ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse Fırat'ın doğusunda da özellikle bu YPG/PYD'ye, daha doğrusu PKK'ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız ve gereğini de yapacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç'te 90 günlük takvimin şu anda çalıştığını söyleyemeyeceklerini belirterek, "Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz, gereğini yapacağız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, ülke yönetimini devraldıklarından bu yana bürokrasinin hantallığı ve direnişi yüzünden çok sıkıntı çekildiğine işaret etti.

"Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hangi tedbirleri alırsak alalım, bir türlü çözemediğimiz bu sorunu yeni yönetim sistemiyle birlikte geride bırakmayı ümit ediyorduk halen de ediyoruz." diyen Erdoğan, "hala bürokrasinin hantallığından, sorumluluk almaktan, imza atmaktan çekinmesinden kaynaklanan şikayetleri" işittiklerini söyledi.

Erdoğan, yeni yönetim sistemi üzerinden geçen dört aydan sonra bu tür sıkıntıların süratle geride bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bakanların çalışacakları kadroları büyük ölçüde oluşturduğunu, bakan yardımcıları ve diğer üst yöneticilerin işlerine dört elle sarılması durumunda, alt kadroların aynı şekilde görev yapacağını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı gibi görevlerde bulunanlar özellikle başta olmak üzere tüm bürokratlar, şayet bakan arkadaşlarımız başka bir tasarrufta bulunmamışsa vazifelerine devam ediyor demektir. Bu tür görevlerdeki kişilerin yeniden atanması diye bir usul yoktur. Bize koltuğu için endişe duyan değil, sorumluluklarını yerine getirmek için gayret eden, mücadele veren, iş üreten bürokratlar lazımdır. Her kim ki sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçmişse bizim gözümüzde o kişi zaten ekibimizin bir parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz şikayetler duyduğumuzda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Türkiye'nin en çok icraata, projeye, gayreti olan bir dönemde kimsenin kaprisleriyle, mazeretleriyle, kariyer hesaplarıyla vakit kaybedemeyiz. Bakan arkadaşlarımdan ricam, şayet hala yapmamışlarsa, yetki devirlerini de süratle tamamlayıp bürokrasi çarklarının tıkır tıkır işlemelerini sağlamalarıdır."

"Milletin sandıkta yüzde 52,6 oranında oyu, bu tür sıkıntıları kolayca aşıp daha hızlı ve etkili icraat yapılabilsin" diye verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ürkeklik sebebiyle bürokrasinin tıkanmasının, denizi geçip derede boğulmaya benzeyeceğini söyledi.

Erdoğan, ne millete ne de kendilerine böyle bir kötülüğü yapamayacaklarını ifade ederek, "Bir an önce işleri süratlendirmeli, milletimizin beklentilerine cevap verecek icraatları ortaya koymalıyız." diye konuştu.

- "Türk adalet sisteminin kararını verdi"

Türk adliye sistemi içerisinde, hukuk sistemi içerisinde, İzmir'de bir "rahip Brunson olayı"nın yaşandığına değinen Erdoğan, bu konuyla ilgili Türk adalet sisteminin kararını verdiğini ve uygulamaya koyduğunu söyledi.

Erdoğan, terörle mücadelede atılan adımlara da vurgu yaparak, bu mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde ve Münbiç'te atılan adımları da aktaran Erdoğan, Münbiç'te şu anda Mehmetçiğin, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sisteminin cereyan ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Münbiç için belirlenen takvimin 90 gün olduğunu hatırlatarak, "90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz. Çalışmadı. Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz, gereğini yapacağız. Aynı şekilde Fırat'ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse Fırat'ın doğusunda da özellikle bu YPG/PYD'ye, daha doğrusu PKK'ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız ve gereğini de yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu yapılanların salt ülke huzuru için olmadığını, bunların içerisinde o bölgede yaşayan garip gruba insanların huzurunun da bulunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların Türkiye'ye kaçışları boşuna değil. Attığımız bu adımlar onları da koruma altına almaya yöneliktir. İdlib'de attığımız adım ne ise Afrin'de attığımız adım da, Cerablus'ta attığımız adım da odur. Bütünüyle o terör koridorunda attığımız adımlar bunlardır. Bu adımları Türkiye, kararlı bir şekilde atmıştır, bundan sonra da atmaya devam edecektir."

(Bitti)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan münbiç

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