AK Parti TBMM Grup toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Kral Selman bin Abdülaziz) Cinayetin kabülünün ardından olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin şu anda tutuklandığını bana ifade etti. Ülkemize de verilen listedeki kişilerin, emniyet ve istihbarat birimlerimizce olaya karıştıkları tespit edilen isimlerle aynı oldukları görüldü." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan yönetiminin 4 Ekim'de yaptığı bir açıklamayla, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüyle ilgili iddiaları önce tümüyle reddettiğini, hatta başkonsolosun 6 Ekim'de Reuters muhabirini içeriye davet ederek, dolapları, kapıları, elektrik panolarını kapaklarını açıp kapatmak suretiyle lakayıt bir havada kendini savunmaya çalıştığına dikkati çekti.
Erdoğan, bu arada gerek emniyet ve istihbarat birimleri gerek savcılığın araştırmalarını ve soruşturmalarını derinleştirerek sürekli yeni bilgiler, belgeler ortaya çıkarmaya gayret ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:
"Dışişleri Bakanlığımız da kendi muhataplarıyla meseleyi sürekli görüştü, bilgi paylaşımında bulundu. Suudi Arabistan'dan ülkemize, 11 Ekim'de gelen özel temsilcilerden oluşan bir heyet, çeşitli temaslar gerçekleştirildi. Konunun dünya ve ülkemiz medyası tarafından sürekli gündemde tutulması karşısında Suudi yetkililer, konsolosluk binasının aranmasına izin vereceklerini açıkladılar."
"Önce bazı şeyleri sormak ve bunun da cevabını aramak durumundayız." diyen Erdoğan, zira bu olayın İstanbul'da cereyan ettiğini ve kendilerinin sorumluluk makamında olduklarını, sorumluluk makamında olanlar olarak bunu sorgulamanın hakları olduğunu belirtti.
Meselenin üzerindeki sis bulutunun yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla diğer ülkelerin de harekete geçtiğini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de her fırsatta bu cinayet karşısında sessiz kalmayacağımızı, vicdanın ve hukukun gerektirdiği her türlü adımı atacağımızı ifade ettik. Bununla birlikte hiç kimseyi haksız yere zan altında bırakmamak için araştırma ve soruşturmaların sonucunu bekledik. Suudi Arabistan Kralı Hadimul Haremeyn Şerifeyn Selman bin Abdülaziz ile 14 Ekim' de yaptığımız ilk telefon görüşmesinde, kendisine meseleyi elimizdeki bulgular ışığında anlattım. Bu görüşmede olayı araştırmak üzere kendisinin, daha önce göndermiş olduğu bir heyetle yaptığım görüşmeyi ve bu görüşmede bir ortak çalışma grubu oluşturma noktasındaki kararımızı da ifade ederek, bu ortak çalışma grubumuz da çalışmaya başladı dedik ve bu konuda mutabık kaldık."
Kral Selman bin Abdülaziz'in talimatı üzerine başkonsolosluk binasına giren savcılık makamı ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerin burada çeşitli incelemeler yaptığını ifade eden Erdoğan, "Daha önce başkonsolos, böyle bir şeye müsaade etmediği gibi, gelen ilk heyete ben, bu başkonsolosun yetersizliğiyle alakalı, kifayetsizliğiyle alakalı bazı şeyler söyledim. Aynı şeyi Sayın Kral Hazretlerine de söyledim. Bunun neticesinde konuşmamızdan bir gün sonra başkonsolos görevinden alındı. Bu arada İstanbul'daki başkonsolos ülkesine döndü." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ekim'de bir kez daha başkonsolosluk binasında inceleme yapıldığını, 19 Ekim'de yani cinayetten 17 gün sonra Suudi Arabistan yönetiminin Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasında öldürüldüğünü resmen kabul ettiğini kaydetti.
Yönetim adına yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın, "başkonsoloslukta çıkan bir arbede sırasında öldüğünün" söylendiğini aktaran Erdoğan, şunları ifade etti:
"Aynı gün geç saatte Kral Selman bin Abdülaziz ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdik. Cinayetin kabülünün ardından olaya karıştığı belirtilen 18 kişinin şu anda tutuklandığını bana ifade etti. Ülkemize de verilen listedeki kişilerin, emniyet ve istihbarat birimlerimizce olaya karıştıkları tespit edilen isimlerle aynı oldukları görüldü. Yani bu gelen 15 kişi artı 3 kişi. Bu artı 3 zaten konsoloslukta görevli olan kişiler. Bu gelişmeler, cinayetin resmen kabul edilmesi bakımından elbette önemlidir."
Erdoğan, 21 Ekim'de de ABD Başkanı Donald Trump ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini anımsatarak, görüşmede, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması hususunda mutabık kaldıklarını belirtti.
(Sürecek)
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