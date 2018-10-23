Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Gönül sınırlarımız içerisindeki dostlarımızla, kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilişkilerimizi asırlar sonrası tekrar olması gereken düzeye çıkartıyoruz." dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta yaptığı Moldova ziyaretine değinerek, yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, soydaşlarla hasret giderdiklerini söyledi. Moldova'da 15 bin kişinin katıldığı meydan mitinginin yanı sıra birçok eserin açılışını yaptıklarını ifade eden Erdoğan "Bu eserler Türk milleti adına oradaki soydaşlarına birer hediyedir." dedi. Kısa süre önce gittiği Macaristan'dan da güzel anılarla döndüğünü belirten Erdoğan, oradaki Gülbaba Türbesi'nin restorasyon çalışmasıyla ihya edildiğini ve bu eserin farklı bir konuma taşınmış olduğunu söyledi. Türkiye olarak Balkan ve Doğu Avrupa coğrafyasında nereye ayak basılırsa basılsın, aynı hüsnü kabulle, aynı muhabbetle karşılaştıklarının altını çizen Erdoğan, "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Gönül sınırlarımız içerisindeki dostlarımızla, kardeşlerimizle, soydaşlarımızla ilişkilerimizi asırlar sonrası tekrar olması gereken düzeye çıkartıyoruz. Biz bir adım attığımızda muhataplarımızın buna 3-5 adımla karşılık vermesi, oralarda aynı özlemin, aynı sevginin yaşadığının işaretidir. İnşallah bu irtibatı daha da sıklaştırarak, dostlarımızla birlikte güvenli ve müreffeh bir ortak gelecek inşasını kesintisiz sürdüreceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine geçtiğimiz cuma günü İzmir'de, cumartesi günü Diyarbakır'da, pazar günü ise İstanbul'da vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlattı. İzmir'de açılışı yapılan Star Rafineri'sinin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOKAR, Star Rafinerisi'ni toplam 6.3 milyar dolar yatırımla ülkemize kazandırmıştır. Bu Azerbaycan'ın aslında bütünüyle ele aldığımızda Türkiye'de 10 milyar dolarlık yatırımıdır. İlham kardeşimizle birlikte bu açılışı gerçekleştirdik ve ülkemize ve Azerbaycan'a hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük tesislerinden biri olarak faaliyet gösterecek bu tesisle cari açığımızı da 1.5 milyar dolar azaltıyoruz. Böyle de bir faydası var. Günde 214 bin varil, yılda 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesini ve 1.6 metreküp depolama kapasitesine sahip rafineride dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Bu yatırımın hayata geçirilmesi konusundaki dirayeti ve desteği sebebi ile dostum Azerbaycan Cumhurbaşkanı sayın Aliyev'e bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."