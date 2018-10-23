AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da mücadele ettik, torbacılarla da mücadele ettik, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz." dedi.
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi ve Öğrenci Andı tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin 15 Temmuz'la birlikte pek çok konuda olduğu gibi, siyasi iş birlikleri hususunda da yeni bir döneme girdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinin başarısında bu iş birliği zemininin çok önemli katkısı olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yeni yönetim sisteminin hayata geçirilmesi sürecinde önce Mecliste, ardından 16 Nisan halk oylamasında ve son olarak da 24 Haziran seçimlerinde çok verimli ittifak örneği sergilediklerini dile getirdi.
"Cumhur İttifakı" zeminini bizatihi milletin hazırladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Parti yönetimleri olarak milletimizin sesine kulak verdik ve ülkemizin geleceği için samimi bir dayanışma sergilemenin gayreti içinde olduk. Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak, iki ayrı siyasi partinin her konuda aynı çizgiyi takip etmesini gerektirmiyor. AK Parti ve MHP, her biri kendi politikaları olan iki ayrı partidir. Anlaştığımız hususlarda birlikte hareket ederken farklı düşündüğümüz konularda da her birimiz kendi yolumuzu takip ederiz.
MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, Danıştayın kararı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. Biz Cumhur İttifakı'na verdiğimiz önem sebebiyle, bu farklılıklarla ilgili değerlendirmelerimizi mümkün olduğu kadar yapıcı bir dille ifade etmeye çalıştık. Politikalarımızı sonuna kadar savunuruz ama kimseye kişisel olarak saygısızlık etmeyi aklımızın köşesinden dahi geçirmeyiz. Esasen bizim siyaset tarzımızda da böyle bir üslubun yeri yoktur. Mesela, af meselesi ilk gündeme geldiğinde hemen arkadaşlarıma talimatı verdim, bu işi tüm boyutlarıyla masaya yatırdık. Karşımıza çıkan manzara bize, teklif edilen tarzda bir düzenlemenin, milletimizin vicdanını rahatsız edecek neticelere yol açacağını gösterdi. Bunun için de teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık."
- "Cezaevlerinde 50 binin üzerinde uyuşturucu mahkumu var"
Erdoğan, devletin kendisine karşı işlenen suçları af yetkisine sahip olabileceğini, ancak halkına, milletine, kişilere karşı işlenen suçları af yetkisine sahip olmadığını temel ilke olarak ortaya koyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir defa şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Eğer adalet mülkün esasıysa, o zaman biz bu mülkü ayakta tutmak için adil davranmaya mecburuz. Kalkıp da uyuşturucu baronları ile uyuşturucu baronlarına torbacılık yapanları bir araya getirmek veya ayrı ayrı değerlendirmek... Bunu anlamak da mümkün değil. Biz devlet olarak uyuşturucu baronları ile de mücadele ettik, torbacılarla da mücadele ettik, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hiçbir dönemde uyuşturucularla veya uyuşturucu müptelalarıyla mücadelede, bizim iktidarımız döneminde olduğu kadar yoğun mücadele verilmemiştir. En doğusundan güneydoğusuna kadar bütün bu bölgelerde, nerede ne gibi çalışma yapıldıysa hepsini topladık ve gereğini de yaptık. Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var.
Şimdi soruyorum; ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Efendim işte 'aldatılmış'. Ne demek aldatılmış? Bu; 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında çocuk mu? Hepsi de bu işi gayet iyi bilen, hem içen hem satan hem de bu arada bu işin aracılığını yapan tipler. Bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Öbür tarafta can alan katillere mi kader mahkumu diyeceğiz? Öbür tarafta hırsızlık yapanlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Cezaevinden çıkarıyorsunuz, bu defa daha fazla bir şekilde hırsızlık işlemini yapmaya devam ediyor. Bunlara mı kader mahkumu diyeceğiz? Zanilere mi kader mahkumu diyeceğiz? Say sayabildiğin kadar. Liste önünüze geldiği zaman zaten durumu görüyorsunuz. Biz devlete karşı işlenen suçlarda, devlet olarak burada yapılabilecek ne varsa bunu yapmaya gayret ederiz. Arkadaşlarımız bu çalışmalarını da yaptılar ve yapıyorlar. Biz devlet olarak bir katili affettiğimiz zaman, maktulun ailesine acaba bunu nasıl anlatacağız?"
- Emeklilikte yaşa takılanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "emeklilikte yaşa takılanlar" meselesinde de karşılarına ülkenin kaldıramayacağı benzer bir yükün fotoğrafının çıktığını söyledi.
"Hiç şüphesiz bu konulardaki kararı, Meclisimiz ve milletvekillerimiz verecektir." diyen Erdoğan, böylesine önemli konulardaki hissiyatlarını milletle paylaşmaktan daha tabii bir şey olamayacağını vurguladı.
Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun ötesinde bizim kimseyi, ne kurum ne isim olarak hedef almamız söz konusu değildir. Sosyal medyadaki kimi açıklamaların yanlış anlaşılmalardan kaynaklandığını düşünüyor ve üzüntü ile karşılıyorum." dedi.
(Sürecek)
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