AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz devlet olarak uyuşturucu baronlarıyla da mücadele ettik, torbacılarla da mücadele ettik, onu içenlerle de mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bazı suçların ceza sürelerinde indirim teklifi ve Öğrenci Andı tartışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 15 Temmuz'la birlikte pek çok konuda olduğu gibi, siyasi iş birlikleri hususunda da yeni bir döneme girdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelesinin başarısında bu iş birliği zemininin çok önemli katkısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ile yeni yönetim sisteminin hayata geçirilmesi sürecinde önce Mecliste, ardından 16 Nisan halk oylamasında ve son olarak da 24 Haziran seçimlerinde çok verimli ittifak örneği sergilediklerini dile getirdi.

"Cumhur İttifakı" zeminini bizatihi milletin hazırladığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Parti yönetimleri olarak milletimizin sesine kulak verdik ve ülkemizin geleceği için samimi bir dayanışma sergilemenin gayreti içinde olduk. Yeni yönetim sisteminin inşası gibi temel konularda ittifak içinde olmak, iki ayrı siyasi partinin her konuda aynı çizgiyi takip etmesini gerektirmiyor. AK Parti ve MHP, her biri kendi politikaları olan iki ayrı partidir. Anlaştığımız hususlarda birlikte hareket ederken farklı düşündüğümüz konularda da her birimiz kendi yolumuzu takip ederiz.