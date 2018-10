AK Parti TBMM Grup toplantısı

- "Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik eden Erdoğan, "Malazgirt'ten bugüne, bu topraklarımızın vatanımız haline gelmesi ve bu şekilde devam etmesi uğrunda mücadele eden tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, devlet büyüklerimizi hürmetle yad ediyorum. Halen ülkemizin ve milletimizin bekası için gece gündüz çalışan, mücadele eden, gerektiğinde hayatlarını feda eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Türkiye sınırları içinde veya dışında, nerede olursa olsun kalbi vatan sevgisiyle dolu şekilde görevini ifa eden tüm güvenlik güçlerine başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Bayramı törenlerinin sabahki bölümlerini Ankara'da gerçekleştirdikten sonra İstanbul'a geçtik ve tarihi bir törene katıldık. Dün, dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Görüldüğü gibi biz, cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Ve öyle bir kutlama ki günübirlik değil, inşallah bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edecek. Her uçuşta, her inişte 'Burası 29 Ekim'in 95. yıl dönümünde açılmıştı' denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii, o ayrı mesele. Neymiş, 'Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış.' Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver ama sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay."