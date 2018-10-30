AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Türkiye'nin 1950'lerde başlattığı hamleyi 1960'ta kesenlerin, 1990'lı yıllarda önüne gelen fırsatları 28 Şubat kafasıyla heba edenlerin, 17 yıldır kendileriyle uğraştığını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin, amacı ve gerisindeki güçler itibarıyla Türkiye'deki diğer darbelerden hiçbir farkı bulunmadığını söyleyen Erdoğan, "Sadece onlardan daha sinsi ve alçakça yöntemlerle yapılmıştır. Hamdolsun milletimizin desteğiyle meydanı bu kifayetsizlere bırakmadık. İşte bu zihniyetin, İstanbul Havalimanı'mızın açılışını 29 Ekim'de yapmamızı ve bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nu havalimanında veriyor olmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap." diye konuştu.

Danıştayın Öğrenci Andı kararına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Aynı şekilde andımız tartışması üzerinden bizim ülkemize ve milletimize mensubiyetimizi sorgulamaya cüret ediyorlar. Tabii bu salon cumhuriyetçilerine, bizim 2023 hedeflerimizle müşahhas hale getirdiğimiz eser cumhuriyeti, hizmet cumhuriyeti çok yabancı geliyor. Öyle ki bunlar bölgemizde Türkiye ile rekabet halinde olan çevrelerin kullandıkları ne malzeme varsa hepsini de alıyor, aynı iddiaları bize karşı tekrarlıyorlar. Güya artık geride kalmış bir tartışma olan ant meselesini köpürterek de milletimizle aramıza nifak sokacaklarını sanıyorlar. 2015, bu iş çıktı. 2015'ten bugüne neredeydiniz? Ancak bunu yaparken kendilerini gerçekten gülünç hatta trajikomik durumlara düşürüyorlar." - "Tek andımız İstiklal Marşı'mızdır" Son günlerde "kara önlükler giyerek sokaklara dökülen koca koca adamlar" gördüğünü dile getiren Erdoğan, "bu durumun garibine gittiğini" ifade etti. Ant metnini okuyacağım derken saçmalayıp, çocukların önünde rezil duruma düşenlere şahit olduklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye ve millete yaptığımız hizmetlerdir, kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Atatürk'e olan saygımızın ölçüsü, İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı ve tarihi süreklilik içinde taze bir nefes olarak gördüğümüz yeni devletimizin kurucusu olmasıdır. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü tek parti devrinden kalma bir metin değil, milletimizin gönlündeki yerimizdir. Ta Moğolistan'da, oradaki o bütün harabe haline gelmiş olan yerleri ayağa kaldıran biziz biz. Daha önce de söylediğimiz gibi bizim tek andımız İstiklal Marşı'mızdır. Bundan tavizimiz yok. Her tarihi süreç gibi cumhuriyetimizin ilk döneminde de doğrusu yanlışı, eksiği fazlası olabilir. Daha iyiye, daha güzele ulaşmak için bunların muhasebesini yapmak başka bir şeydir, körü körüne tabi olmak veya körü körüne husumet beslemek başka bir şeydir. Biz bu iki yanlışa da sapmadık, sapmayacağız. Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etmek için ne gerekiyorsa onu yapacak, o yoldan gideceğiz." - "Bu meseleyi çözmeden geleceğimize güvenle bakamayız"

Erdoğan, Suriye meselesinde, Türkiye'nin yakın geleceği bakımından kritik dönemin sürdüğüne dikkati çekerek, "Bu meseleyi çözmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Ülkemize yönelik asırlık niyetlerin prova sahası haline dönüşen Suriye'de yeniden istikrarı, güveni, huzuru sağlamak kendi çıkarlarımızla birlikte kardeşlerimize karşı vefamızın da bir gereğidir." dedi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Suriye halkının kendi kendini yönetme ve kendi geleceğini belirleme hakkına saygısı konusunda en küçük bir şüphesi bulunmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu anlayışla çok uzun bir süre Suriye'deki krizin, ülkenin kendi dinamikleriyle çözülmesini temenni ettik, ancak bir süre özellikle bölgemizle ve hatta ülkemizle ilgili planları, hevesleri olan herkesin elinin Suriye'nin içinde olduğunu gördük. Sadece bu kadarla kalınmadı, sınırlarımız ötesindeki terör örgütleri ülkemiz topraklarına yönelik saldırılara başladı. Kimi sınır hattımızda tacizler, kimi de büyük şehirlerimizde canlı bomba saldırıları şeklinde süren bu terör eylemleri karşısında elimiz kolumuz bağlı bir şekilde beklememiz herhalde düşünülmezdi."

- "DEAŞ ve PYD'ye büyük darbe vurduk" Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki amaçlardan birinin de Türkiye'yi, Suriye ve Irak üzerinden yürütülen bu büyük proje karşısında pasif duruma düşürmek olduğunu ifade etti. Bu noktadan sonra önlerinde Suriye'de güven ve huzur ortamını bizzat sağlayacak adımları atmak dışında bir alternatifin kalmadığını gördüklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyonlarla bölgenin eli kanlı iki terör örgütüne, DEAŞ ve PYD'ye gerçekten çok büyük darbeler vurduk. Bu harekatların gerek icrasında gerekse sonrasında gösterdiğimiz özen ve bölge halkının ülkemize dönük teveccühleri, Türkiye'nin niyetleriyle ilgili uzun süredir tedavülde olan ithamları boşa çıkardı. Hem uluslararası toplum hem de Arap kardeşlerimiz ülkemizin hangi amaçla oraya gittiğini gayet iyi anladı." Erdoğan, Türkiye'nin, son olarak İdlib'de büyük bir insani kriz yaşanmasının önüne geçerek, Suriye halkının gerçek manada yanında olduğunu bir kez daha ispatladığını hatırlattı.

Bütün bu süreçleri, büyük ölçüde Rusya'yla birlikte yürüttüklerini anlatan Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü zirveyle bu uzlaşma zeminini genişletme yolunda önemli bir adım attıklarını dile getirdi. - "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz" Zirvenin ardından yapılan basın toplantısında, Suriye krizinin bu derece trajik bir hale dönüşmesinde uluslararası toplumun meseleye yeterince sahip çıkmamasının önemli rolü bulunduğunu söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Cenevre ve Astana'da attığımız adımları bu zirveyle daha farklı bir zemine taşımış oluyoruz. Bundan sonra Suriye meselesinde uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesini temin edeceğiz. Diğer yandan DEAŞ'ın, belli mahfiller tarafından yeniden eğitilen ve bölgeye yayılan elemanları vasıtasıyla adeta hortlatılmaya çalışıldığını biliyoruz. Bölgedeki hedeflerine ulaşmak için ayrım gözetmeksizin tüm terör örgütlerini manivela olarak kullanan bir odak, şimdi bu iğrenç oyunu yeniden sahnelemeye çalışıyor.