AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli'de kötü hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 askerli ilgili, "Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var. Şu anda askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı; elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında, kötü hava koşulları nedeniyle 2 askerin şehit olmasına değindi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sabah konunun detaylarını basın mensuplarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söylemleriyle bu olaydan kendine rant elde etmeye çalıştığını söyledi. Dedesinin de Sarıkamış'ta tüfeğine sarılmış vaziyette donarak öldüğünü anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Şehadetin içerisinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var. Şu anda askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı; elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir. Sen bilmeden ne anlatıyorsun? 'Buralardan birkaç oy alayım' diye milleti niye aldatmaya çalışıyorsun? Dürüst ol be dürüst ol. Bu ülkeyi, bu devleti küçümsemeye hakkın yok. Ama senin şehadet diye bir anlayışın yok. Şehitlerimizin aileleri ne düşünüyor, sen ne düşünüyorsun. Hepsi inanmışlar şehadete ama sende bu yok. Zaten bittin, gidiyorsun. Bir şey yapamayacaksın. Dürüst ol ve şehitlerimiz üzerinden rant elde etmeye çalışma. Sen, 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesine sığınan adamsın. Senin karakterini artık biz biliyoruz. Çünkü bunlar cibilliyet meselesi. Seni iyi tanıyoruz. Bu millet, seni her geçen gün daha iyi tanıyor. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. CHP de millet de senden kurtulacak."

- "Biz Hakk'a teslimiz, halkımıza da güveniyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı duruşunun, dünya ülkeleri tarafından her geçen gün daha da takdir topladığını belirtti. Türkiye olarak askeri, jandarması, polisi ve güvenlik korucusu ile daha da güçlenerek bu yola devam ettiklerini, terörle mücadelede kat edilen mesafenin daha da artacağını dile getiren Erdoğan, artık operasyonların pek çok ülkenin desteğinin alınarak yürütüldüğü bir konumda olduğunu söyledi. Erdoğan, "Erzurumlu Hakkı Hazretlerinin söylediği gibi 'Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler'. Biz Hakk'a teslimiz, halkımıza da güveniyoruz. Gerisi sadece zaman ve zemin meselesidir." diye konuştu. - "Milletimizin gönlüne giremezsek seçim sandığından ne çıktığının bir önemi kalmaz" Yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, 31 Mart'ta bir kez daha milletin karşısına çıkacaklarını, yapılacak projeler için destek talebinde bulunacaklarını söyledi.