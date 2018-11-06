AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, kalitesiz, kifayetsiz, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kalkınmanın temel unsuru olan enerjide, kurulu gücü yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megevata yükselttiklerini dile getirerek, bunun bir devrim olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapasitenin 49 bin megevatına yakınının da yerli kaynaklarla ortaya çıkmasını sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin tüm şehirlerinin doğal gazın konforundan ve temizliğinden yararlanabilmesini sağladıklarını, nüfusun yüzde 80'inin doğal gaz kullanabilir hale geldiğini kaydetti. Erdoğan, toplu konutta inşa ettikleri 837 bin konut ile şehirlerin çehresini değiştirdiklerini vurgulayarak, "İmar barışı ile devletimiz ile vatandaşlarımız arasında ihtilaf konusu olan, idareyi de yargıyı da uzun yıllar meşgul eden sorunlara köklü bir çözüm getiriyoruz." dedi.

Sosyal yardımları, Türkiye'nin zenginliğini tüm kesimlere yayma aracı olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, kimsesiz çocuktan yaşlısına, kadınından engellisine, genç kızından madde bağımlısına, terör mağdurlarından Romanlara kadar toplumun her kesimini kucaklayan bir sosyal yardım politikasını uyguladıklarını anlattı. Erdoğan, bu anlayışla iktidara geldiklerinde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım ödemelerini, bu yıl itibariyle 38 milyar liraya çıkardıklarını bildirdi. -"Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 163'ten 240'a çıkardık" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurt dışı hizmetlerimizde, özellikle Dışişleri Bakanlığımız yanında, TİKA, Yurtdışı Türler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi kurumlarımız aracılığıyla çok ileri bir noktaya taşıdık. Yurt dışı temsilciliklerimizin sayısını 163'ten 240'a, büyükelçiliklerimizin sayısını 93'ten 140'a çıkardık. Ülkemizin en önemli yurt dışı kalkınma kuruluşu olan TİKA'nın ofislerinin sayısını 12'den 61'e yükselterek, 170 ülkeyi kapsayan bir faaliyet genişliğine ulaştık. Bugün TİKA, yılda yürüttüğü 2 bin projeyle kendi alanında tüm dünyaya örnek olan başarı hikayeleri yazıyor.

Ülkemizde burslu olarak eğitim gören öğrenci sayısı şu anda 17 bini buldu. Yabancı öğrencileri söylüyorum. Her yıl 5 bin kişilik kontenjanla açılan Türkiye burslarına yapılan başvuru sayısı 10 binden 132 binin üzerine çıktı. Maarif Vakfımız 32 ülkedeki 165 okuluyla Türkiye'nin dünyadaki eğitim gücü olarak her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor. Yunus Emre Enstitümüz dünya genelinde faaliyet gösteren 54 merkezi ile medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü tüm dünyada tanıtıyor. " -"İnsan siyaset arenasına çıktığında..." Erdoğan, millete verdikleri tüm sözleri yerine getirmek için gece, gündüz çalıştıklarını belirterek, bu icraatları yaparken Türkiye'deki siyaset anlayışının Türkiye'nin geldiği seviyeyle çok da orantılı bir gelişme gösteremediğini vurguladı. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, kalitesiz, kifayetsiz, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. Halbuki insan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi olarak şöyle az çok ele gelecek, mücadele etmesi tat ve heyecan verecek bir rakip görmek istiyor." diye konuştu.

-"Psikiyatri mi nörolog mu yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur" Eğer güçlü muhalefet yoksa o zaman demokrasinin güç bulamayacağına işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avane çıktı. Tabii Rabbimizin hikmetinden sual olmaz. Belki de hakkımızda böyle hayırlısı. Ama inanın ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Nasıl üzülmeyelim ki. Bu zat geçen perşembe günü bir televizyon programının canlı yayına katılıyor, orada epeyce bir esip gürlüyor ama söylediği şeylerin aslı astarı yok. Mesela, CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı örnek veriyor. Bu Belediye Başkanı'nın, Muğla'nın tüm ilçelerinde okul yaptırdığını, her yeri ana sınıfları, kreşlerle donattığını söylüyor. 'Araştırın, gerçekten böyle bir şey var mı?' dedim. Arkadaşlar araştırdılar, aradılar, taradılar, sordular, soruşturdular, Büyükşehir Belediyesinin Muğla'da yaptırdığı tek bir okul dahil bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş, onlar da epeyce aramışlar. Fakat sözü edilen eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Hani birkaç okulu, tüm ilçeler diye söylersiniz, mübalağa etmiş der geçeriz. Ancak hiç olmayan bir şeyi dakikalarca ballandıra ballandıra anlatmanın adı nedir, doğrusu biz bilmiyoruz.

Konuyu erbabına havale ediyoruz, artık psikiyatrist mi olur psikolog mu olur nörolog mu olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur, orasını kendileri bilir. Sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarlar herhalde. Bu zatın yalanlarını, palavralarını ortaya dökmekten, mahkeme önünde hesaplaşıp, tazminat almaktan yoruldum. Sadece bu örnek, değil önümüzdeki mahalli iradeler seçimlerinde CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlerde yaşayan halkımızı, maruz kaldıkları zulümden kurtarma sorumluluğumuzu göstermeye yeterlidir." -"12 Kasım'da başvurular sona erecek" AK Parti olarak dün itibariyle belediye başkan adaylıkları için başvuruları almaya başladıklarını anımsatan Erdoğan, 12 Kasım'da adaylık başvurularının parti programı çerçevesinde sona ereceğini bildirdi. Erdoğan, hedeflerinin öncelikle mevcut belediye başkanlarından yeniden aday göstereceklerini kesinleştirmek ve ilan etmek olduğunu ifade etti. Erdoğan, büyükşehirlerden başlayarak, diğer adaylarını da peyderpey açıklayıp, bir an önce seçim çalışmalarına başlamayı planladıklarını anlattı.

YSK'nin henüz seçim takvimini tamamen açıklamamakla birlikte mutat uygulamalara baktıklarında şubat ayının ortasında aday listelerinin resmen teslimi gerektiğini belirten Erdoğan, o tarih gelmeden tüm hazırlıklarını tamamlayıp sahaya çıkmış olacaklarını kaydetti. Genel Merkezde tüm bu süreçlerin hazırlıklarının, yoğun şekilde elektronik ortamda devam ettiğini dile getiren Erdoğan, miting programı, kampanya malzemeleri dahil her ayrıntı üzerinde çalışıldığını vurguladı. Erdoğan, "14 seçim ve halkoylaması oy oranlarımız, bize 31 Mart 2019'daki hedefimiz konusunda herhalde bir fikir veriyor. Elbette hedefimiz mahalli seçimlerin tamamındaki oy oranlarımızın üzerinde bir yere ulaşmaktır. İnşallah bunu da başaracağız. Genel Merkezimizle, teşkilatımızla, milletvekillerimizle, belediye başkan adaylarımızla, belediye meclis ve il genel meclis adaylarımızla, sandık müşahitlerimizle, mahalle, köy temsilcilerimizle, AK Parti'ye gönül vermiş, milyonlarla bir olup, milletimizin desteği ve Allah'ın izniyle 31 Mart 2019 gecesinde, zaferimizi inşallah kutlayacağız." diye konuştu.