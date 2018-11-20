AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart'ta benim aziz milletim, bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir, ben buna inanıyorum. Milliyetperver, vatansever bir topluluk olarak inşallah sandıkta milletimizle bütünleşmemiz, 31 Mart'ta bir başka olacak. İnşallah 1 Nisan itibarıyla da adeta yeni bir dönem başlayacaktır." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmasında, dün, TürkAkım doğal gaz boru hattının, Karadeniz'den Türkiye topraklarına ulaşması münasebetiyle düzenlenen törene katıldığını dile getirerek, söz konusu projenin önemine dikkati çekti. "Konuşacaksak, gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız, ilginiz yok mu?" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna, 2 bin metre derinlikten böyle bir yatırım gerçekleşiyor ve ülkemize yeni bir doğal gaz imkanı doğuyor, hem ülkemiz için hem Avrupa için bir kaynak, bir tedarik oluşuyor; bu gündeminizde değil. Gündemlerinde ne var? Hala 'Biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız.' Bu var. Fakat ülkemizi karıştıramayacaksınız. Ülkemizi bölemeyeceksiniz. Bunu böyle bilin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki partililerin bir sloganı üzerine, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ne 4 ay kaldığını anımsatarak, "31 Mart'ta benim aziz milletim, bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir, ben buna inanıyorum. Milliyetperver, vatansever bir topluluk olarak inşallah sandıkta milletimizle bütünleşmemiz, 31 Mart'ta bir başka olacak. İnşallah 1 Nisan itibarıyla da adeta yeni bir dönem başlayacaktır." açıklamasını yaptı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu aşamaya gelmesini temin ettikleri TürkAkım'ın, Türkiye için önemli ve stratejik bir enerji projesi olduğunun altını çizen Erdoğan, gelecek yıl, 2019'un sonunda TürkAkım'ın çalışmalarının tamamıyla biteceğini ve tedarikin başlayacağını aktardı. - Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıklar Buldukları her fırsatta 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlıklar için çalıştıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Aday tespitleri noktasında gerek büyükşehirlerde, gerek illerde sık sık bir araya geldik. İlçelere de inmeye başladık. Geçtiğimiz pazar günü, önceden belirlediğimiz yerlerde temayül yoklamaları da yapıldı. Partimizin tüm kademeleri, aday belirleme ve seçim hazırlıkları konusunda kesintisiz mesai halindeler. Siyasetin ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, titiz bir araştırmayla, soruşturmayla, analizle adaylarımızı netleştirmenin gayreti içindeyiz. İnşallah tüm bu hazırlıklarımızdan tamamlanmış olanları, yakında milletimizle paylaşacağız."

Son dönemde Türkiye'nin, "eski Türkiye"de bırakıldığı düşünülen birtakım tartışmaların, polemiklerin, tartışmaların içine yeniden çekilmeye çalışıldığının görüldüğünü söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın kendini artık 21'inci yüzyılın ikinci yarısına hazırlamaya başladığı bir dönemde, birilerinin ısrarla 1940'ların, 1960'ların, 1970'lerin, 1990'ların baskı ve tedhiş iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan işe illa bir isim verilecekse; bunun adı gericiliktir, irticacılıktır, mürteciliktir, çağdışılıktır. Türkiye'nin geldiği yer itibarıyla hala tek parti dönemini, onun siyasi, sosyal ve ekonomik zulüm düzenini özleyenlere, o günlere geri dönülmesini talep edenlere söylenecek başka ne söz olabilir?" değerlendirmesinde bulundu. - "Şehrin muslukları hariç, her yeri akıyordu" Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, kendi vicdanında, tek parti dönemini hak ettiği yere çoktan oturttuğunu vurgulayarak, şu anekdotu paylaştı: "Büyük Hiciv şairimiz Eşref, cumhuriyet öncesi dönemde bir ilçede kaymakamlık yaparken, merkezden bir telgraf gelir. Telgrafta, 'Kaymakamlık binasının ihtiyaçlarını bildirin stop.' yazmaktadır. Eşref, bu telgrafa, 'Binanın muhtelif yerleri akıyor stop.' şeklinde bir cevap gönderir. Merkezden gelen ikinci telgrafta, 'Binanın nereleri akıyor, ayrı ayrı yazıp gönderin stop.' Bu ifade yer almaktadır. Bunun üzerine Eşref, o hışımla telgrafhaneye iner ve telgrafçıya, yaz oğlum der: Binanın muslukları hariç her yerleri akıyor stop."