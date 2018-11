AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi Parkı olaylarını yapanların finansörü konumunda olan, şu anda cezaevinde bulunan kişiyle iltisaklı, aralarında akademisyenlerin de olduğu birçok kişi geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler, hatta hatta Batı dünyasından birileri de açıklamalar yapıyor. Kendi ülkenizde bunlara benzer şeyler olduğu zaman feryadı figan, Türkiye'de olduğu zaman diyorsunuz ki 'Bu akademisyenlerin finansörüdür, onlara her türlü desteği veren kişidir vesaire.' Gelin siz bunları bizim külahımıza anlatın." dedi.

Erdoğan, Mevlit Kandili gecesini Arif Nihat Asya'nın Naat'ından bir bölüm okuyarak tebrik etti.

- Öğrenciler adına 10 milyon fidan

Erdoğan, son grup toplantısından bugüne kadar geçen iki haftalık sürede hem Türkiye hem de partisi bakımından önemli çalışmalara imza attıklarını anlattı.

Grup toplantısından hemen sonra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "Fidanlar fidan ile büyüyor projesi"nin tanıtım toplantısına katıldıklarını anımsatan Erdoğan, bu projeyle 81 ilin tamamında 10 milyon fidanı öğrenciler adına toprakla buluşturduklarını söyledi.

Erdoğan, toprağa dikilen her fidanın okula başlayan her öğrenciyle birlikte büyüyeceğini, gelişeceğini ifade ederek her bir öğrencinin eğitimini tamamlayıp hayata atıldığında adına dikilen fidanın da 15- 20 yıllık koskoca bir ağaca dönüşeceğini dile getirdi. Erdoğan, bu anlamlı projede emeği geçenleri tebrik etti.

- "Böyle dönemler imtihan dönemleridir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da önce Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik yıl açılışına katıldığını, ardından Cumhurbaşkanı kabinesinin 7. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Türkiye'nin en büyük ve başarılı reformlara imza attığı alanların başında gelen sağlıkta yeni dönemdeki hedeflerinin, ilacından tıbbi cihazına kadar her alanda yerli ve milli bir altyapıyı kurmak olduğunu bir kez daha tekrarladıklarını aktardı.