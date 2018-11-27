AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır" dedi. Erdoğan, partisinin Meclis Grup toplantısında yaptığı konuşmada, bugün, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısını da yapacaklarını ve önemli kararlar alacaklarını bildirdi. Bugüne kadar verdikleri sözleri tutmayan, oyalama taktikleriyle Türkiye'yi idare edebileceklerini sananların, artık yolun sonuna geldiklerini görmeleri gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekirse onu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine, Türkiye'nin, önemli gündem maddeleriyle meşgul olduğu bir dönemde gidildiğini ifade etti. AK Parti'nin iktidar olduğu günden beri, ülkenin ve milletin meseleleriyle, kendi siyasi gündeminin ayrımını titizlikle yapabilmiş bir parti olduğunu söyleyen Erdoğan, AK Parti'yi diğer partilerden ayıranın da bu olduğunu kaydetti. Geçen 16 yılda, girilen 14 seçime rağmen ülkenin tüm önemli meselelerini olması gerektiği gibi yönetmeyi de başardıklarını vurgulayan Erdoğan, sadece bugünkü mesailerinin bile bu yaklaşımlarının en somut ifadesi olduğunu belirtti. Geçen cumartesi İstanbul'da, 40 büyükşehir ve il belediye başkan adayının isimlerini paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, grup toplantısında 20 büyükşehir ve il belediye başkanının ismini kamuoyuna açıklayacaklarını dile getirdi. Grup toplantısının ardından da MGK toplantısına başkanlık ederek ülkenin iç ve dış güvenlik konularıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıp önemli kararlar alacaklarını bildiren Erdoğan, yarın sabah İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) toplantısının açılışını yapacaklarını, akşam da G20 zirvesine katılmak ve ardından iki ayrı ülkeye resmi ziyarette yapmak üzere Arjantin'e hareket edeceğini söyledi.

Erdoğan, Güney Amerika dönüşü, kalan illerin adaylarını ve yavaş yavaş şekillenmeye başlayan ilçe belediye başkanı adaylarını açıklayacaklarını bildirdi. Seçim tarihine kadar bir yandan siyasi çalışmalarını, diğer yandan devlet işlerini beraberce yürüterek ülkeye ve millete hizmet edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Hep ne dedik; durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı. - "Aralık ayında çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz" Ekonomide yaz aylarında maruz kalınan saldırıların olumsuz etkilerini yavaş yavaş sildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Seçim ikliminin, bu olumlu gidişi gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Bazı kesimlerin hala tereddütle yaklaştıklarını, yatırımları ve harcamaları konusunda 'bekle-gör' politikasına devam ettiklerini görüyoruz. Halbuki gün, bekleme değil, tam tersine fırsatları değerlendirme günüdür. Uluslararası yatırımcıların giderek artan ilgisi, ülkemizdeki çevrelere de örnek olmalıdır. Kaynakları atıl tutarak değil, yatırıma, üretime, ihracata, ticarete, istihdama yönelterek değerlendirmek hem en doğru hem de en hayırlı yöntemdir. Aralık ayında bu çerçevede çok olumlu gelişmeler yaşanmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, -güya en sıkıntılı günlerinde- dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul Havalimanı'nın, yine kendi alanında çok değerli bir yatırım STAR Rafinerisinin, TANAP'ın açılışlarını yaparak, TürkAkım Projesini topraklarına çıkartarak, dünya gündeminde en üst sıralarda yer aldığına dikkati çekti. İhracat ve turizmde yaşanan gelişmelere de dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'deki turist sayısının 40 milyona doğru gittiğini, bunun da rekor olduğunu belirtti. Erdoğan, "Bunca güzel gelişme ortada iken hala tereddütte kalmak bizim insanımıza yakışmıyor. Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız." ifadesini kullandı. - "Gönül belediyeciliği vizyonu" Mahalli İradeler Genel Seçimlerini bu sürecin takozu değil, tam tersine destekçisi haline dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "31 Mart 2019 seçimleriyle ilgili manifestomuzu önümüzdeki ay ilan edeceğiz. 2004'te 'Yerel Kalkınma Başlıyor', 2009'da 'Marka Şehirler', 2014'te 'Daima Millet Daima Hizmet' demiştik. 2019 için gönül belediyeciliğimizi ifade eden bir vizyonla milletimizin karşısına çıkacağız. AK Parti, şahsım başta olmak üzere, mahalli idarelerdeki başarıyla milletimizin gönlünde yer etmiş bir kadronun öncülüğünde kurulmuştur. Belediyelerdeki tecrübemizi ve pratikliğimizi, hükümete geldikten sonra ülke çapındaki tüm çalışmalarımıza yansıttık. Bu sayede Cumhuriyetimizin bizden önceki 79 yılda yapılanlardan katbekat fazla hizmeti 16 senede ülkemize ve milletimize kazandırmayı başardık."

Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yardımlara kadar her alanda Türkiye'ye adeta çağ atlattıklarını dile getiren Erdoğan, "İşte bu müktesebatla ve güvenle

diyoruz ki, 'Kim ne derse desin, belediyecilik AK Parti'nin işidir." şeklinde konuştu. - "Varsa eserin konuş" Ziya Paşa'nın, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Ana muhalefet gibi sadece akşam başka, sabah başka yalanlarla değil. Varsa eserin konuş. Yok. Belediye hizmetlerinin mazereti, bürokrasisi, manisi olmaz. Belediye başkanının mesai saati olmaz. Sürekli halkın içinde olmayan, kapısı daima halka açık bulunmayan, telefonu çaldığında açılmayan bir beldiye başkanının başarılı olması mümkün değildir. Milletin, evinin önünden çöpünü düzenli olarak alamıyorsanız, sokağını, caddesini, parkını pırıl pırıl yapamıyorsanız, musluğundan suyunu akıtamıyorsanız, millet size mazeretinizi sormaz, biletinizi keser, gönderir."

Bu söylemlerinden ana muhalefetin rahatsız olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Niye rahatsız oluyorsun? İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben, muslukları akmayan bir CHP'li belediyeden İstanbul'u almıştım. Dağ gibi çöpleri olan bir belediyeyi CHP'den almıştım. Niye rahatsız oluyorsun? Gazetelerin maske dağıttığı bir İstanbul'u CHP'den almıştım. Niye rahatsız oluyorsun? Bu millet, kime, nasıl bilet keseceğini biliyor. Ümraniye'de çöp dağı patladığı zaman oranın belediye başkanı CHP'li idi. 39 vatandaşımız orada öldü. Niye rahatsız oluyorsun? Bunları konuşmayalım mı, söylemeyelim mi? Söyleyeceğiz. Siz kaçacaksınız biz kovalayacağız." - "Kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz" Partisinin belediye başkanlarına da mesaj gönderen Erdoğan, "Partimde de bu tür arkadaşlarım varsa kusura bakmasınlar onlarla da yol yürümeyiz. Üstelik bizim belediyecilik anlayışımızda bu hizmetler işin alfabesidir, Elif-Ba'sıdır. Bu hizmetleri en iyi şekilde yapamayan belediye başkanı, zaten fuzuli şagil durumundadır, koltuğunun işgalcisidir. Tüm bu hizmetleri en mükemmel şekilde yapan, üstüne milletimizin gönlüne girecek sosyal, kültürel, sportif icraatları koyan belediye başkanı bizim gözümüzde makamının hakkını veren kişidir." diye konuştu.