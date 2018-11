AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son beş yılında yaşananların, her alanda köklü bir değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterdiğini ifade etti.

-"Her yere aynı hizmeti götürdük"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman, benden önceki belediyenin aldığı meşhur Ikarus'lar vardı. Bunlarda ne klima vardı ne de temizlik diye bir şey vardı. Mazot kokusundan, pislikten geçilmezdi. Geldik, ilk işimiz ne oldu biliyor musunuz? O Ikarus'ları yurt dışına sağa sola hibe olarak gönderdik. İnsanıma, milletime bu yakışmazdı. Onları elimizden bir an önce çıkardık ve süratle Mercedes marka otobüsleri İstanbulumuza soktuk. Niye bunu yaptık? Benim vatandaşıma, halkıma yakışan neyse onu yapmak zorundaydık da onun için yaptık. Bu her yerde böyleydi. Afedersiniz, altyapı diye bir şey yoktu. Susuzluk, almış başını gidiyordu. Bütün bunlardan İstanbul'umuzu kurtarırken 'burası Kadıköy'dür, CHP'lidir' demedik, 'burası Beşiktaş'tır, CHP'lidir' demedik. Her yere aynı hizmeti götürdük.

Aslında CHP'nin aday belirleme taktiği dahi belediyecilik konusundaki zavallılığını göstermeye yeterlidir. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Hayırlı olsun. Niçin biliyor musunuz? Ona göre aday açıklayacaklarmış. Elhamdülillah. Çünkü mihenk taşı AK Parti, onun için. Yani bunların kafasında 'bu şehri kim daha iyi yönetir?' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar. İşte bu günle birlikte 60 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızı açıklamış oluyoruz. Şimdi buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum: İyi takip etsinler, alsınlar 60 kişilik listeyi önlerine, teker teker her birinin karşısına stratejilerine, taktiklerine, cinliklerine göre isimler koysunlar. Görelim bakalım 31 Mart gecesi milletimiz hizmete talip olanlara mı yoksa cinlik yapanlara mı itibar edecek?