ak parti TBMM grup toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizmde çok iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl, yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan ediyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 bütçesinin hizmet odaklı bir bütçe olduğunu söyledi. Gelecek yıl eğitime ayrılan kaynağı, bütçenin yüzde 17'sine denk gelen 161 milyar liraya çıkardıklarını anımsatan Erdoğan, sağlığa 157 milyar lira, altyapı yatırımları için ise 65,1 milyar lira kaynak aktardıklarını bildirdi. Büyümenin lokomotifi olarak gördükleri özel sektörü desteklemek için 32,8 milyar liralık bir kaynağı bütçeye koyduklarını dile getiren Erdoğan, belediyelere ve il özel idarelerine verecekleri hizmetler için 93,6 milyar lira aktaracaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarımsal desteklere 16,1 milyar lira, tarımsal yatırımlara 5,1 milyar lira diğer desteklere 5,3 milyar lira olmak üzere toplam 26,5 milyar liranın, tarım sektörü için kullanılacağını söyledi.

CHP Sözcüsü'nün "esnaf kepenklerini kapatıyor, çiftçi tarlalarını satıyor" dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bak burada ben rakamlar açıklıyorum. Bunlar resmi bütçede. Sen, size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz, bugüne kadar sürekli olarak çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim iş bilen adamlarınıza bir sorun da güya sözcüleri de bu işlerden biraz anlar havalarda dolaşıyor, bir sor bakalım. TOBB'a sor, TİM'e sor, oralardan bir araştır, ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar da kapandı? Bir sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler? Ben söyleyeyim sana; 6'da bir. 6 açıldıysa bir kapandı. Biz böyle çalışıyoruz ama bunların dünyadan haberi yok. Ne olup bittiğinden haberi yok. Bu rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi ile DEİK toplantısında bunları açık açık anlattım. Dedim ya bunların hayatı yalan üzerine kurulu." - "BES'teki katılımcı sayısı 7 milyonu buldu" Tasarrufun, sürdürülebilir bir büyümenin temel şartlarından olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda BES'teki katılımcı sayısının 7 milyonu, birikmiş fon ve devlet katkısı tutarının ise 87 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

Sistemi yaygınlaştırmak, çok daha cazip hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, bu amaçla 2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4,1 milyar lira daha ayırdıklarını belirtti. Erdoğan, "Unutmayalım devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu anlayışla uyguladığımız sosyal yardım projeleri için 62,1 milyar lira kaynak tahsis ettik." dedi. Çalışanların ve ücretlilerin geçim seviyesini yükseltmek için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz daha önce gıdadan giyime, ilaçtan eğitime, turizmden zirai araçlara kadar pek çok alanda KDV indirimleri yapmıştık. Asgari ücretli olup da üç çocuğu bulunanların aylık vergi yükünü sıfıra kadar indirmiştik. Basit usulle vergilendirilen esnaflarımızın 9 bin liraya kadar olan kazançlarını vergi dışı bırakmıştık. Genç girişimleri desteklemek için yıllık 75 bin liraya kadar vergi muafiyetleri getirmiştik. Yatırımcılarımız ve işletmecilerimizin üzerindeki damga vergisi, harç ve benzeri yüklerin maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Geçtiğimiz yılda döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için akaryakıt ürünlerinin fiyatlarını sabit tutmak amacıyla vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Enflasyonla mücadele ve ekonomiyi canlandırma kampanyası çerçevesinde de beyaz eşyadan mobilyaya, motorlu taşıtlardan inşaata pek çok sektörde KDV, ÖTV, harç indirimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz."