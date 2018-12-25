AK Parti TBMM Grup Toplantısı

İstiklal Caddesi'nden, Dolmabahçe'ye, Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne, Başbakanlık Ofisi'ne kadar nasıl saldırıldığını, saldırganların ellerinde bira şişeleriyle Bezmialem Valide Sultan Camisi içerisinde nasıl bulunduklarını gayet iyi bildiklerini ifade eden Erdoğan, "Bütün bunların organizasyonunun içerisinde bay Kemal'in nasıl rol üstlendiğini de gayet iyi biliyoruz. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunları vatandaşlarımıza birer birer anlatacağız, eğer anlatmazsanız, sizler de vebal altında kalırsınız. İstiklal Caddesi esnafının dükkanlarının cam ve çerçevelerini kimlerin indirdiğini, kimlerin buraları yağmaladığını anlatacağız. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür." diye konuştu.

"Beyfendiye haber verilmemiş... Biz bütün televizyon kanallarında her şeyiyle bunu duyurduk. On binler, milyonlar meydanlara döküldü, beyfendiye özel davetiye çıkaracaktık... Ne oldu? Bütün bunlara rağmen kendisini 7 Ağustos'ta, 'dayanışma günü' diye ifade ettiğimiz mitinge davet ettim. Bir gün, iki gün cevap yok. Son gün beyfendinin katılacağına dair haber geldi. Orada, hayatında görmediği bir katılımı gördü. Fakat o süreç de uzun sürmedi. Birkaç gün sonra o barış, dayanışma, kardeşlik vesaire her şey unutuldu, tekrar saldırmaya başladı. 'Biz 7 Ağustos dayanışmasında yokuz' demeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o gece, Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından danışıklı dövüş ile geçip Bakırköy Belediyesine giderek kahvesini yudumlarken, darbe sürecini nasıl izlediğini de iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

Çünkü bunların ruhunda birlik beraberlik yok, bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP'nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl 'cici çocuk', 'çiçek çocuk' muamelesi yaptığını, onları nasıl 'arkadaşlar' diyerek aklamaya çabaladığını ekran ekran gezerek PYD, YPG'yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi hatırlıyoruz. Bu sebeple CHP'nin yaşadığı savrulmaları, gün geçtikçe ittifak ortaklarına daha çok benzemesini doğrusu çok da şaşırtıcı bulmuyoruz. Ecdadımız, 'söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu' diyor. Biz de CHP'nin bu yoldaşlarına bakarak kim olduğunu, kime benzediğini, nereye doğru gittiğini görebiliyoruz. Bu durum karşısında sadece, Allah CHP seçmenine sabır versin diyorum."

- "CHP'nin samimi yüzleşmeye ihtiyacı olduğu açıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duran bir saatin günde iki kez doğruyu gösterdiğini, CHP'lilerin de nadiren de olsa doğruyu söyleyebildiğini belirtti.

Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan bir CHP yöneticisinin, "15 Temmuz ile yüzleşmedik" diyerek doğru bir şey söylediğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: