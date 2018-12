AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Erdoğan, "CHP'nin, 17-25 Aralık darbe teşebbüsünü FETÖ'cü alçakların servis ettiği montaj kasetler ile günlerce Meclis kürsüsünde nasıl yayınladıklarını" iyi bildiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, o gece, Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından danışıklı dövüş ile geçip Bakırköy Belediyesine giderek kahvesini yudumlarken, darbe sürecini nasıl izlediğini de iyi bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Beyfendiye haber verilmemiş... Biz bütün televizyon kanallarında her şeyiyle bunu duyurduk. On binler, milyonlar meydanlara döküldü, beyfendiye özel davetiye çıkaracaktık... Ne oldu? Bütün bunlara rağmen kendisini 7 Ağustos'ta, 'dayanışma günü' diye ifade ettiğimiz mitinge davet ettim. Bir gün, iki gün cevap yok. Son gün beyfendinin katılacağına dair haber geldi. Orada, hayatında görmediği bir katılımı gördü. Fakat o süreç de uzun sürmedi. Birkaç gün sonra o barış, dayanışma, kardeşlik vesaire her şey unutuldu, tekrar saldırmaya başladı. 'Biz 7 Ağustos dayanışmasında yokuz' demeye başladı.