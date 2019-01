AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Tüm bu coğrafyalardan Türkiye'ye zaman içinde, özellikle son bir asırda milyonlarca insan geldiğine dikkati çeken Erdoğan, "Balkanlar'da, Bosna Hersek'te o tarihi eserleri ayağa kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Makedonya'da biz kaldırdık. Niye durmadık? Çünkü orada tarih var." diye konuştu.

- "Buralar Evlad-ı Fatihan'dır, buraları sakın terk etmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, kendisine "Tayyip evladım, buralar Evlad-ı Fatihan'dır, buraları sakın terk etmeyin." dediğini belirterek, "Ertesi gün ölüm haberini aldım. Onun için bizim oralara bakışımız farklıdır, öyle rastgele bakamayız ama bunlardaki göz rastgele bakma gözüdür. Farkımız bu." ifadesini kullandı.

Bu coğrafyaların, Türkiye'nin birinci dereceden ilgi alanı içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl vücudun herhangi uzvu zarar gördüğünde tüm beden acıyla sarsılırsa buralardaki her sıkıntı da bizi aynı derinlikte etkiler. Türkiye'nin Suriye'deki varlığını başka herhangi bir devletin veya gücün varlığıyla karşılaştırmak tarihe de medeniyetimize de kültürümüze de hakarettir. Asıl biz orada olmazsak, orada yaşananlara sırtımızı dönersek, birilerinin yaptığı gibi oradan gelenlere sınırlarımızı ve gönüllerimizi kapatırsak kendimize ihanet etmiş oluruz. Her şeyi para, petrol, çıkar olarak görenler Türkiye'nin bu insani ve onurlu tavrını anlayamaz. Suriye ve diğer konularda attığımız her adım, kullandığımız her inisiyatif, yaptığımız her fedakarlık, harcadığımız her kuruş işte bu duruşun bir ifadesidir."

Erdoğan, Türkiye'nin ve Türk milletinin beka meselesi olarak gördüğü Suriye konusunda nereye kadar gidebileceğini anlamak isteyenlere Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" adlı şiirini okuyarak cevap verdi.

