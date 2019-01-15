AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yakın çevresinden başlayarak kendisiyle gönül bağı içindeki herkesin, en başta da sınırlarının hemen yanı başında yaşayan Kürtlerin devleti olduğunu belirtti. Bunun için Kobani'ye kapıları açtıklarını vurgulayan Erdoğan, "300 bine yakın Kürt kardeşimiz şu anda bizim ülkemizde yaşıyor. Demek ki bunu bilmeyenler, anlamayanlar var, anlamak istemeyenler var. Onun için ben 31 Mart için şimdiden sesleniyorum, Kürt kardeşlerimize sesleniyorum; bu oyuna gelmeyin. PKK'nın desteğindeki terörden beslenen siyasi partilere, onların yandaşlarına oylarınızı vererek zayi etmeyin. Tehditlere aldırmayın. İşte Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bu terör örgütlerini nasıl o mağaralarda inlerine gömdüysek bundan sonra gömmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, milletin özgürlüğüne, kendi içindeki dayanışmasına göz dikenlere asla prim vermeyeceklerini söyledi. Sınırlarının öte tarafında ne zaman bir sıkıntı yaşansa Kürt, Arap ve Türkmenlerin, güvenli bir sığınak olarak Türkiye'ye yöneldiğine işaret eden Erdoğan, "Türkiye, sınırları içindeki tüm vatandaşlarının, sınırları dışındaki tüm kardeşlerinin hamisi değil bizatihi kendi ülkesidir, kendi vatanıdır. Sınırlarımız dışında yaşayan her bir kardeşimizin, bulunduğu topraklarda huzur, güven ve refah içinde olması bizi memnun eder, mutlu eder. Bunun yanında canları, malları, özgürlükleri tehdit altına giren herkesin yanında olmak bizim hem tarihi hem de insani görevimizdir." ifadelerini kullandı. - "Cinsini cibilliyetini bilmeyenler bu işten anlamazlar" Türkiye'nin çevresiyle olan ilişkilerindeki yanlış algıların yalnızca belli ülkelere mahsus olmadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bize 'Suriye'de niye varsınız' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Irak'la niye ilgileniyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Kudüs konusunda niye bu kadar hassasiyet gösteriyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Libya'nın sizinle ne ilgisi var' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Kafkasya'nın, Balkanlar'ın, Karadeniz havzasının, Akdeniz havzasının kuzeyi ve daha aşağısıyla Afrika'nın, Güney Asya'nın sizinle ne alakası bulunuyor' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Utanmasalar ata yurdumuz 'Orta Asya ile Türkistan'la niye bu kadar ilgileniyorsunuz' diyecekler hatta bunu söyleyenler de var.

Halbuki biz tarihimiz, kültürümüz, medeniyetimiz ve gönlümüzle tüm bu coğrafyalarda iç içeyiz. Biz 20 milyon kilometre kare topraklardan küçüle küçüle 780 bin kilometre kareye gelmedik mi? Bu topraklarda bir tarihimiz, kültürümüz var. Biz oralardan buralara geldik ama bu tarih bilmezler, geçmişini bilmezler, cinsini cibilliyetini bilmeyenler bu işten anlamazlar, bunun kadrini kıymetini de bilmezler. Biz insani zenginliği itibarıyla bu coğrafyaları yüreğimizde, kalbimizde yaşatıyoruz. Daha önemlisi Anadolu'nun asırlara sari insani zenginliği itibarıyla biz bu coğrafyaları yüreğimizde, kalbimizde yaşatıyoruz." - "Pisti misti olmayan yerlere uçakla iniş yaptık" Başbakanlığı döneminde Orta Asya'daki tarihi eserlerin, anıtların, müzelerin yeniden inşasını yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Moğolistan'a giderek aynı adımları attık. Oralarda da tarihi eserleri ayağa kaldırdık. Pisti misti olmayan yerlere uçakla iniş yaptık. Ne günler... Niye? Bu bir tarihtir, sevdadır, aşktır, derttir dedik, onun için oralara gittik." dedi.