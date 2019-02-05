AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazinenin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin göreve geldiği dönemde Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolar olduğunu, şimdi ise bu rakamın 168 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bunun tarihi bir rekor olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal, sen bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı?" diye sordu. Erdoğan ayrıca, bu yılın ocak ayı itibarıyla yıllık ihracatın 168,8 milyar dolara çıkarken, dış ticaret açığının 48,5 milyar dolara indiğini anımsattı. Bu gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da yanındakilerin anlatmayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "CHP ile dirsek dirseğe olanlar var ya onlar da anlatmaz. Hele hele Kandil ile iş tutmuş olanlar hiç anlatmaz. Şimdi Kandil'deki terör örgütü ile iş tutanlarla kim iş tutuyor? CHP iş tutuyor, İYİ Parti iş tutuyor, Saadet iş tutuyor. Şu hale bak. Bunlar kıyamet alameti. Nereden nereye geldik. Döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 2018 yılı milli gelirimiz kağıt üzerinde bir parça düşüş gösterebilir. Ancak ülkelerin milli gelirlerini döviz, faiz ve enflasyondan bağımsız olarak satın alma paritesine göre ölçen kategoride Türkiye bu yıl inşallah 13. sıradan 12. sıraya çıkacak. Bilindiği gibi 2002 yılında bu sınıflandırmada 17. sıradaydık. Yani önümüzdeki yıl 5 basamak atlamış olacağız."

- "Türkiye IMF defterini kapatmıştır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi alanında verdiği mücadelenin sipariş değil, milli ve yerli bir dava olduğunu söyledi. Kendisini bu ülkenin ve milletin bir mensubu hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, siyasi duruşu ne olursa olsun yerli ve milli duruş sahibi kesimlerden bu desteği gördüklerini dile getirdi. CHP ve onun uyduları haline dönüşmüş kimi partilerin Türkiye'nin bu büyük mücadelesinde aynı onurlu duruşu sergileyemediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "CHP, ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye gidenlerin kim olduğu belli. CHP zihniyeti ve diğerleri IMF'ye gittiler. Biz ise iktidara geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23.5 milyar dolardı. IMF'ye olan bu borcu biz kucağımızda bulduk. Bir taraftan dev yatırımlar yaparken bir taraftan da bu borcu ödemiş bir iktidarız. Türkiye 2013 yılı Mayıs ayında IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır. Bizi yeniden Afrika, Asya, Güney Amerika ülkeleri konumuna geriletecek böyle bir yolun sözünü dahi etmek Türkiye'ye ihanettir. Bay Kemal'in böyle bir derdi yok, anlamaz bu işten. O SSK Genel Müdürüyken hastanelerin hali belliydi. Oralara sağlam girsen sakat çıkarsın. Bunları gördük. Hastanelerimizin şimdiki hali de ortada. Öyle yalanlar uyduruyorlar ki hastanelerde sabahları muayene falan yapılmıyormuş. Dürüst ol be, dürüst ol. Yalancılığın tavan yapmış zaten. Dürüst ol dürüst, belki bir şeyler kaparsın ama yok, hayatı yalan. Bilindiği gibi cezalar da arka arkaya geliyor. 1,5 milyon bir geldi, bir milyon bir geldi. Geliyor da geliyor. Kendisi ödeyemiyormuş, akrabalarından topluyormuş. Milletvekilleri bir araya gelmişler, adeta onun için bir sendika oluşturmuşlar, sandık kurmuşlar. O sandıkta toplamak suretiyle bu paralar ödeniyormuş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Bankasının Hazineye devri konusuna da değindi. Gazi Mustafa Kemal'in, İş Bankasını CHP'ye değil Hazineye tahsis ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazinenin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası devredilecektir, buna inanıyorum. Niye? Milletin malı, Hazinenin malı. Oraya gidecektir. CHP oradan para almıyormuş. 4 üyen oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor? Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar? Biz hepsini biliyoruz ve onun için buradaki o tarihi yanlışı da yapılacak tüm yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz." diye konuştu. Erdoğan, CHP'nin iktidara gelmesi halinde yapacağı ilk işin Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olduğunu kaydederek, "Bunlar lafa gelince solcu olduklarını, demokrat olduklarını söylerler ama Venezuela'da ülkenin seçilmiş başkanının uluslararası bir darbe ile görevinden uzaklaştırma girişimine içten içe destek verirler, hatta aynı durumun ülkemizde de yaşanmasını isterler." ifadelerini kullandı.