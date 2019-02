AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız." dedi.

"CHP ve avanesi başta olmak üzere ağustos ayındaki sıkıntıların ardından ellerini ovuşturarak ülkemizin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenler bir kez daha hüsrana uğramıştır, uğrayacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar aradaki bu komisyoncular var ya vurgunu bunlar vuruyor. Arada bir tane komisyoncu yok. Her istasyonda fiyatlar artıyor. Herkes oradan karını alıyor. Bu işte çok farklı adımlar atmak suretiyle üreticiden çıktığında, oradaki üretici halinden alıp tüketici haline kadar gelen bu süreçte daha farklı, aracı koymadan direkt tüketici haline gelip buradan da halka ulaşmasını sağlamak ve en uygun fiyatla vatandaşımıza bunu ulaştırma gayreti içinde olacağız."

"Aynı şekilde Edirnekapı'da vardı, onu modernize ettik. Çünkü maalesef hijyen değil berbattı, rezillikti. Onu hemen modernize ederek, bir ikincisini Cebeci'de kurduk. Bununla birlikte büfelerimizi yaygınlaştırdık. Fiyatlar düşüktü, biz düşük fiyatla ekmekleri hem kalite hem de fiyatların düşük olmasıyla piyasaya ayar vermeye başladık. Buradan söylüyorum; aynı şey biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız. Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Yani belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz. Türkiye, kendi imkanları ve kabiliyetiyle böyle bir krizin üstesinden gelir."

Erdoğan, Türkiye'nin son 16 yılda duruşunun en bariz özelliğinin, her yerde ve her zaman haktan, haklıdan ve vicdani olandan yana tavır sergilemesi olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin, gerektiğinde bu duruşun bedelini ödeyebilecek gücü de bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"1990'larda birkaç milyar dolarlık manipülasyonlarla yerle yeksan edilen Türkiye'den, her biri milyar dolarlık onlarca projeyi aynı anda yürüten bir Türkiye'ye kavuştuk. Ülkemize yönelik her ekonomik hamlenin, bize olduğu kadar karşımızdakilere de çok ciddi maliyetleri çıkıyor. Maruz kaldığımız birtakım saldırıların belli bir aşamanın ötesine geçememesinin sebebi de budur. Tüm bu tartışmaların gerisinde çok daha büyük bir oyun, çok daha büyük hesaplar var. Dünyada ve bölgemizde tarihi bir dönüşümün işaretleriyle her gün yüzleşiyoruz.

Suriye, bu büyük dönüşümün en kritik yeridir. Şayet Suriye sahasındaki planlar hayata geçirilebilirse bu büyük dönüşümün yeni hedeflerine de sıra gelecektir. Bunlardan birinin Türkiye olduğu da şüphesiz bir gerçektir. Bunun için Suriye meselesini hayati bir yere oturtuyoruz. Meseleyi ülkemizde Suriyelilerden ibaret görecek kadar kör veya idraksiz olanlara zaten sözümüz yok ama bu gerçeği göre göre Türkiye'yi bu yeni emperyalist düzene boyun eğdirmeye çalışanlar taammüden ülkeye düşmanlık yapıyorlar. Suriye davasının, Türkiye davası olduğunu bilmeyecek kadar ülkesine yabancılaşmış olanlara sadece yazıklar olsun diyoruz."