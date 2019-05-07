AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı iş adamı grupları, açıklanan (YSK) karardan sonra garip garip açıklamalar yapıyorlar. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek." dedi. Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimlerinin en tartışmalı konusunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları olduğunu söyledi. Seçimde önce 25-28 bin farkla AK Parti'nin kaybettiğinin ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, "Biz milli iradeye seçim ve sandık sonuçlarına olan teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. Seçim gecesi yaptığımız basın toplantısı ve genel merkezimizdeki balkon konuşmamızda bu durumu ifade ettik." dedi. Seçim sonrası yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim birleştirme tutanakları ve geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşılarına bambaşka bir manzara çıktığını ifade etti. Erdoğan, "Bu süreçte gördük ki AK Parti'ye oy veren 15 bin seçmenin iradesi alenen gasbedilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir. Hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış sadece AK Parti'nin oylarında belirgin bir farklılık ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması MHP’li Enginyurt’tan Ordu ve Giresunlulara çağrı

- "Hesabını sormazsak, millet bizden hesap sorar" Erdoğan, İstanbul'da hem seçmen listeleriyle hem de sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördüklerini dile getirerek, ilçe ve il seçim kurullarındaki itirazlarının ardından konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdıklarını hatırlattı. YSK'ye sundukları belgelerin sağlam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı, mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran hukuksuzluğu, daha vahimi, bir irade gasbını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi işte budur. Biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak, milletimiz bizden hesap sorar." diye konuştu. Sadece iptal oylarının sayımı ile ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkmasının dahi içlerine kurt düşürmeye yettiğini ifade eden Erdoğan, "Birilerini suyu bulandırarak balık avına çıktıkları intibana kapıldık." dedi.

Erdoğan, İstanbul'daki 62 bin sandık görevlisinden 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen kamu görevlileri arasından değil, banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olmasının şüphelerini daha da artırdığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimler öncesinden başlayarak birtakım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk, tam kanunsuzluk ve usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar, mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin başkanlarının neredeyse üçte birinin kanuna aykırı atanmış olmasını, iptal edilen oyların çok büyük bir bölümünün AK Parti'ye ait çıkmasını kimse masum bir hata ve yanlış olarak izah edemez. Bu inançla hukuk mücadelemizi, seçim kanunumuz çerçevesinde dün akşama kadar sürdürdük. AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan açık usülsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Durum tam tersi olsaydı, AK Parti az bir farkla seçimi kazanmış görünüp de ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usülsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarından iki yüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum."

Yüksek Seçim Kurulu'nun hem AK Parti'nin hem de diğer partilerin temsilcilerini dinlediğini, verilen bilgileri, belgeleri incelediğini ve kararını ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran 2019 Pazar günü yenileceğini söyledi. "Kararın ülkemize, milletimize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı, siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, 23 Haziran'a kadar olan sürede çok daha fazla çalışarak İstanbul'daki tüm hemşehrilerin gönlüne girerek seçimleri kazanmaya çalışacaklarını vurguladı. - "Yanlış yapıyorsunuz, önce herkes haddini bilecek" İstanbul halkının 23 Haziran'da gelecek 5 yıl için en isabetli kararı vereceğine inandığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. Yüksek Seçim Kurulu tam tersi yönde bir karar vermiş olsaydı, daha önce defalarca ilan ettiğimiz gibi biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. Türkiye'de demokrasiyi gerçek anlamda ayağa kaldıran tüm kural ve kurullarıyla işler hale getiren parti biziz. Diğerlerinin de aynı şekilde davranmasının gereğini anlatıyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı, demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye geçmişte kendini milletin ve devletin üzerinde gören sözüm ona elitlerin yol açtığı tahribatlar yüzünden ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Ülkemizin yeniden siyaset ve toplum mühendislerinin operasyon alanı hale gelmesine izin vermeyeceğiz."

Erdoğan, milli iradenin önünden, arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanları meydanı bırakmamakta kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların hepsini biliyoruz. Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü hiçbir sıkıntının aşılması konusunda en küçük bir projeleri, hazırlıkları, çalışmaları, hepsinden önemlisi böyle bir niyetleri olmayanların oyunlarını da milletimizle beraber Allah'ın izniyle bozacağız. Armut piş, ağzıma düş misalı oturdukları yerden sadece bize hata yaptırarak, ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz." İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik iş dünyasından gelen eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı iş adamı grupları, dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel... Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla, ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde, sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız, işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek." ifadelerini kullandı.