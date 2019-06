AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Farklılıkları zenginlik olarak görerek milletin tüm fertlerini harekete geçirmeyi başarmaları sayesinde Türkiye'yi büyüttüklerini, güçlendirdiklerini ve zenginleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar ülkeye kazandırdıkları her hizmetten, her yatırımdan istisnasız tüm vatandaşların istifade ettiğini belirtti.

Erdoğan, 82 milyon vatandaşı kucakladıklarını, kardeş edindiklerini, her yere de bu hizmeti götürdüklerini, götürmeye de devam edeceklerini ifade ederek, gelecek dönemde yine istisnasız her insanın günlük hayatına dokunacak, işini kolaylaştıracak, refah seviyesini yükseltecek işlere öncelik vereceklerini bildirdi.

Hiçbir ayrımcılık yapmadan her kökenden, her bölgeden, her meşrepten, her görüşten kişiyle gönül köprülerini güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Erdoğan, kendilerine bir adım yaklaşana koşarak gideceklerini, milletin işaret ettiği yere doğru yürüyeceklerini, milletin kendilerinden talebini yapmak için çalışacaklarını kaydetti.

- "Yüz yılda bir gelecek fırsatları geçmişteki örnekleri gibi kaçırmayacağız"

"Medyanın manşetlerine göre değil, milletimizin manşetlerine göre hareket edeceğiz." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemize dayatılan yollara sapma kolaylığına kapılmak yerine zor da olsa kendi hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Dünyanın içinden geçtiği şu kritik dönemde toplumların önüne belki de yüz yılda bir gelecek fırsatları geçmişteki örnekleri gibi kaçırmayacak, mutlaka değerlendireceğiz. Türkiye'nin son 17 yılda yaptığı reformları, projeleri, yatırımları, hizmetleri birer başlangıç kabul ederek daha büyüklerini gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Mesaimizi, milletimizi bezdiren faydasız siyasi çalışmalarda harcamak yerine, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını miras bırakmak için kullanmakta kararlıyız."