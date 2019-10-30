AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Türkiye, yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, en karanlık gecenin bile bir sabahı olduğu gerçeğini asla unutmadıklarını belirterek, bu hakikatin en çarpıcı örneğinin 15 Temmuz gecesi yaşandığını söyledi. 15 Temmuz gecesi, 16 saatin sonunda darbecilere gereken dersin verildiğini ifade eden Erdoğan, "FETÖ'cü teröristler uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, silahlarıyla gecenin karanlığında üzerimize geldiğinde milletimizle birlikte direndik ve sabahın ilk ışıklarıyla beraber zaferle buluştuk. Nasıl oldu bu? O tankların altına kendini atan milletimizle oldu, o tankların üzerine çıkan milletimizle oldu, silahların karşısında adeta ölüme meydan okurcasına yürüyen kardeşlerimizle oldu. Bütün bunlarla beraber Rabbim de zaferi lütfetti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin her meselesinde bu anlayışla, bu kararlılıkla, bu cesaretle hareket ettiklerinin altını çizdi. "Türkiye'yi Suriye gibi, Irak gibi, Libya gibi yapabileceklerini sananlara cevabımızı inlerine girerek, güvendikleri dağları başlarına yıkarak verdik." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar karşısında eski Türkiye refleksleriyle hareket etseydik inanın bana, çok büyük bir felaketi yaşıyor olurduk. Şayet bugün boynumuzda esaret zinciriyle yıkıntıların karşısında halimize ağlıyor durumda değilsek bunu milletimizle beraber ortaya koyduğumuz o büyük direniş ve yeniden şahlanış iradesine borçluyuz. Her ne kadar birileri hala Türkiye'nin verdiği bu büyük mücadelenin farkında değilse de milletimiz olup biteni görüyor ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Türkiye, yeni bir istiklal harbi veriyor ve hamdolsun zafere doğru adım adım yürüyor." Bu büyük mücadelenin başarısı için önce AK Parti olarak kendilerinin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini güçlendirmeleri gerektiğini söyleyen Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak ortaya koydukları performansın, parlamento içinde de kendini gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, temennilerinin bunun daha ileri safhalara aynı şekilde yürümesi olduğunu dile getirdi.