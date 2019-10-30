AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum. Yanlış yapıyorsuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız." dedi. Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine karşı ortaya koyduğu tutumu eleştirdi. Barış Pınarı Harekatı başladığından beri yurt dışında özellikle de Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından Türkiye aleyhine 700'ye yakın eylemin gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, "Bunların çoğu bizimle NATO'da beraberler. Çoğu müzakereci olduğumuz Avrupa Birliği'nde muhatabımız ama bütün bunlara rağmen eylemler bu ülkelerin polislerinin nezaretinde düzenleniyor. Bir ses var mı? Yok. Bu eylemlerin 79'u doğrudan bayrağımıza, misyonlarımıza camilerimize, derneklerimize veya vatandaşlarımıza yönelik şiddet içeriyor." diye konuştu.

Erdoğan, gerçekleştiren saldırılarda 36 kişinin yaralandığını belirterek, "Bu saldırılarda ülkemize veya insanlarımıza ait birçok bina, araç ve iş yeri zarar gördü. Üstelik terör örgütü yandaşları, bu saldırılarını Avrupa devletlerinin siyasi ve fiili himayesinde gerçekleştirdi. Terör örgütü yandaşları, vatandaşlarımızı hedef alırken o ülkelerin emniyet güçleri masumları korumak yerine ellerini kollarını tutarak, karış tarafın daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Türkiye lehine en küçük söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettikleri PKK sembollerinin sokaklarda dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yanlış yapıyorsuz, bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda sizi de ısıracaktır. Sokaklarınızda bombalar patlamaya, teröristlerin silahları ölüm kusmaya, vandallar etrafı yakıp yıkmaya başladığında yaptığınız yanlışı elbette anlayacaksınız. Sarı yelekliler var ya sadece bir ülkede olmayacak, bütününde olacak. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ama o zaman da iş işten geçmiş olacak. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün.

Sırf bir beladan kurtulmak için ülkenize içi silah dolu çantayla uçağa binip ayrılan teröristlere dahi yıllarca göz yumduğunuzu biliyoruz. Size isimlerini bildirdiğimiz teröristler konusunda hiçbir işlem yürütmediğinizi de biliyoruz. Şimdi de kendi vatandaşlarınız olan teröristleri teslim almamak için kıvranacağınızı da biliyoruz. İşte DEAŞ'ta sizin teröristleriniz var, hadi alın diyoruz ama kaçıyorsunuz, almıyorsunuz. Bu teröristleri siz yetiştirdiniz, niye almıyorsunuz? Hadi alın, alamazlar, neden? Çünkü bu biraz da karakter meselesidir. Böyle yaparak aslında kendi geleceklerini tehlikeye atıyorlar." Erdoğan, Türkiye'nin içeride ve dışarıda her türlü terör ve teröristin üstesinden geleceğini belirterek, "Çünkü bu coğrafyada bin yıldır kesintisiz bir mücadelenin içindeyiz. Ama bunlar başaramaz, bunlarda bunu yapacak yürek de cesaret de irade de yok. Bunlar sadece sömürmeyi bilir. Siz sadece sivilleri acımasızca katletmeyi bilirsiniz, siz sadece çıkarınız için herkesi ve her şeyi kullanmayı bilirsiniz." diye konuştu.

"Bugüne kadar Suriye'ye, Irak'a ve Kuzey Afrika'ya hapsettiğinizi sandığınız o terör balonları bir gün mutlaka patlayacaktır." ifadesini kullanan Erdoğan, "İşte o zaman buradan saçılacak pislikler her tarafınıza şiddet olarak, kan olarak, acı ve kaos olarak bulaşacak. Ülkelerinizde himaye ettiğiniz, destek verdiğiniz, temsilcilerini en üst düzeyde ağırladığınız teröristlerin ellerinde nice masumların kanı var. Onları kucaklayarak siz de aynı insanlık suçuna ortak oluyorsunuz." dedi. Bazı ülkelerin milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olurlarsa olsun bulup ortadan kaldırdığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler düzdükleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır. Biz her fırsatta ikaz görevimizi yaparak, bununla yetinmeyip gerekirse istihbarat vererek vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerden tek beklentimiz, teröriste terörist gibi, masuma masum gibi, haklıya haklı, haksıza haksız gibi davranmalarıdır. Bu denge bozulduğunda mazlumun ahı göğe yükselir ve o ah dağları devirir. Biz mazlumun bedduasının arada hiç bir perde olmadan doğrudan Rabbi'ne ulaştığına inanıyoruz, işte o zaman ilahi adaletin de tecellisi de kaçınılmaz hale gelir."

Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara da seslenerek Türkiye tüm gücü ve imkanları ile daima onların yanında olacağını, uğradıkları haksızlıklar konusunda her türlü girişimde bulunacaklarını ve mutlaka hesap soracaklarını söyledi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan, sivil toplum, siyaset ve ekonomik güç yoluyla bulundukları ülkelerin karar mekanizmalarında etkin olmalarını istedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Eskiden beri Ermeni terör örgütleri ve PKK, son dönemde de FETÖ'yü destekleyenler bunu yapabiliyorsa bizim vatandaşlarımızın da aynı başarıyı göstermeleri gerekir. Avrupa'da yaşayan 5 milyonun üzerindeki vatandaşımız, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek gücünü ortaya koyduğunda bunun karşısında kendine çeki düzen vermeyecek hiç bir ülke yoktur. Bunlar Barış Pınarı Harekatı nedeniyle askerini selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. İşte bunların durumu bu, tablo bu. Onun için biz yılmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da ara vermeyeceğiz. 'Selam tüm Mehmetçiğimize' diyerek yola devam edeceğiz.