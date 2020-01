AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Bizim tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'nin bu dönemde attığı adımların, ortaya koyduğu iradenin, giriştiği mücadelenin gelecek yarım asrı, hatta bir asrı biçimlendirecek öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen asra damgasını vuran küresel sistemin, tüm bölgeleri ve ülkeleri içine alacak şekilde temelinden sarsıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de iç politika-dış politika ayrımlarının ortadan kalkmış olmasıdır. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, her şeyin birbirini etkilediği bir zamanda yaşıyoruz. Rabbimizin yardımı ve milletimizin desteğiyle şu ana kadar bizi hedeflerimizden kopartacak bir felaketle karşılaşmadık. Türkiye'ye diz çöktürmek, milletimizin zihnine ve bedenine pranga vurmak için her şeyi denediler ama hamdolsun başaramadılar. Başka bir ülkenin başına gelse asla altından kalkamayacağı nice badireyi, milletimizle birlikte göğüsledik ve etkisiz hale getirdik."