AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, parti faaliyetlerini ihmal etmediklerini belirterek, "Bizim en büyük gücümüz milletimizle olan gönül bağımızdır. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan 82 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmamız gerekiyor. Her bir vatandaşımıza davamızı, icraatlarımızı ve hedeflerimizi anlatmadıkça, partideki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmiş olamayız." diye konuştu.

"Kapısını çalmadığımız, gönlüne giremediğimiz her vatandaşımız bizim eksiğimizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, seferberlik ruhuyla kesintisiz çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Ancak bu şekilde AK Parti'nin milletin partisi olma vasfını güçlendirebileceklerini vurgulayan Erdoğan, "Partimizdeki hiçbir görev, kimsenin tapulu malı değildir. Her birimiz, milletimize hizmet etmek için bize emanet edilmiş görevlerimizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır." ifadesini kullandı.

Siyasette görev üstelenecek yeni kadroları yetiştirme sorumluluğunun kendilerine düştüğünü, AK Parti Siyaset Akademisini bunun için kurduklarını hatırlatan Erdoğan, Akademide 18 dönemde eğitim gören 74 bin kişi arasında genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı, il başkanlığı görevlerinde bulunanlar olduğuna işaret etti.

Kapılarının, ülkesine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyen her yaştan, her görüşten, her eğilimden vatandaşa açık olduğunu belirten Erdoğan, Akademiye kayıtların dün başladığını, 27 Ocak'a kadar süreceğini bildirdi.