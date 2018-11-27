AK Parti TBMM Grup Toplantısı (4)

Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller şöyle:

11- Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin

12- Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

13- Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman

14- Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

15- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce

16- Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

17- Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

18- Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

19- Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

20- Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

- "İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Mehmet Özhaseki'nin, 5 dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Erdoğan, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin de 3 dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatan Erdoğan, Zeybekci'nin daha sonra milletvekilliği ve Ekonomi Bakanlığı görevini yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, "Nihat Bey, hem İzmir'de iş adamlığı devam ediyor hem de sürekli bölgenin insanı olarak oradaki kampanyalarda çalışan bir kardeşimiz. İnşallah bu dönem İzmir'i Nihat Bey ile birlikte alacağız." diye konuştu.