AK Parti teşkilatlarına teşekkür yemeği

AK Parti Bura İl Başkanı Ayhan Salman, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan parti mensuplarıyla teşekkür yemeğinde bir araya geldi.

İl Başkanı Ayhan Salman, Merinos AKKM’de düzenlenen teşekkür yemeğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Önceli dönem İçişleri Başkanı ve Milletvekili Efkan Ala, Bursa milletvekilleri, il yönetimi, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve tüm il ve ilçe teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Osmanlı’nın kuruluşunun ve dirilişinin şehri olan Bursa’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Bursa teşkilatlarının daha nice zaferlere imza atacağına gönülden inandığını ifâde eden İl Başkanı Ayhan Salman, “Seçim sürecinde teşkilatımızın bütün birimleri Bursa’mız için canla başla çalıştılar. Kadın kollarımızın çalınmadık kapı bırakmadığına şâhidim. Yüzbinlerce ev ziyaret ettiler. Gençlerimizin canla başla gayret gösterdiklerini biliyorum. İlk kez oy kullanacak yaşıtları olan seçmenlere meselenin devlet meselesi, beka meselesi, bayrak meselesi olduğunu anlattılar. Uç beylerimiz olan mahalle başkanlarımız önderliğinde çalışan mahalle yönetimlerinin de verdikleri emeklere şahidim. İl ve ilçe SKM yönetimimizi, ilçe başkanlarımızı büyük gayret gösterdiler. Allah, tüm teşkilat mensuplarımızdan razı olsun” dedi.

31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çeken İl Başkanı Ayhan Salman, “Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüdüğü yolda sizlerle birlikte yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. Adaylığı açıklandığı günden itibaren sabah namazından başlayan gecenin geç saatlerine kadar bir an bile dinlenmeden çalışan belediye başkanlarımızın, teşkilatımızla birlikte yürüdüğü yolu Rabbim açık etsin. Nice Başarılara Bursa’ya nasip etsin. Bizi her zaman kardeşliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın hayalini kurduk. Bizi birbirine düşürmeye çalışan şer odakları her zaman yok oldular. Hepinize emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Bursa’nın hayâlleri var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa olarak hayallerimiz var. Biz seferden sorumluyuz, zafer Allah’tan. Artık çalışma vakti. Emeği ve katkısı olan her bir kardeşime teşekkür ederim. Biz bir davayı temsil ediyoruz. Biz Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın davasını temsil ediyoruz. Sahada hep beraber çalıştık. Şoför arkadaşımdan, broşür dağıtan arkadaşıma kadar kapı kapı gezen genç kardeşlerime ve kadın kardeşlerime, her köşeyi karış karış gezen milletvekillerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Her zaman destek vereceğiz”

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Yeni bir döneme adım atıyoruz. Bundan sonra gönül belediyeciliği anlamında gönüllere dokunmak, nerede bir aman dileyen varsa ona koşma vaktidir. Görev alan belediye başkanlarımıza her zaman destek vereceğiz. Gecesini gündüzüne katarak çalışan her bir kademeye teşekkür ediyorum” dedi.

“Milletle hizmeti buluşturacaklar”

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve Milletvekili Efkan Ala, “Bu davaya her kademede emek vermiş değerli kardeşlerime her birinizi ayrı ayrı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Zaferle sonuçlanan 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri büyük bir mutluluk. Değerli kardeşlerim herkes gerçekten elinden geleni yaptı. Canla başla çalışıldı. Başkanlarımız 3 milyonluk Bursa’nın başkanlarıdır. Milletle hizmeti buluşturacaklardır. SKM başkanımızdan teşkilat başkanlarımıza kadar bütün kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum” dedi.