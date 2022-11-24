AK Parti TikTok hesabı açtı! İlk paylaşım geldi

Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu TikTok'ta AK Parti hesap açtı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin resmi TikTok hesabından ilk paylaşım da geldi. Paylaşım "Merhaba TikTok biz geldik" notuyla yapıldı.

İŞTE İLK PAYLAŞIM

Hesaptan yapılan ilk paylaşımda, Erdoğan'ın dış politika temasları, yerli otomobil TOGG, Türk savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TikTok'ta bir hesap açmıştı. "rtedijital" kullanıcı adına sahip hesapta çok sayıda takipçi bulunuyor.



