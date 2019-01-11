TRABZON (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasına, "Trabzon büyükşehir, oy doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına." sözleriyle başladı.

Bugün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, tüm adayları tebrik ederek, 31 Mart gecesine kadar geceli gündüzlü devam edecek seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Erdoğan, "Son 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de Trabzon'un yine kendine, tarihine ve asaletine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon ile beraber bütün Karadeniz'in şöyle dosta güven, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum." dedi.