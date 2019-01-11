İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle, sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'a hitaben, "20. asrın başından itibaren iktidarınızda hem ülkemize hem de ülkemizin dışından sizin yolunuzu gözleyenlere büyük hizmetler verdiniz." ifadesini kullanan Soylu, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe ülkemizde tarihi dönüştürdünüz." diye konuştu.

Soylu, bunları yaparken Erdoğan'ın hem zihninin hem gönlünün hem de elinin hep güzel şehir Trabzon'da, hemşehrilerinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: