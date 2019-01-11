HABER

AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 17:33 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben) Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle, sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle, sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır." dedi.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'a hitaben, "20. asrın başından itibaren iktidarınızda hem ülkemize hem de ülkemizin dışından sizin yolunuzu gözleyenlere büyük hizmetler verdiniz." ifadesini kullanan Soylu, "Eğitimden sağlığa, ulaşımdan güvenliğe ülkemizde tarihi dönüştürdünüz." diye konuştu.

Soylu, bunları yaparken Erdoğan'ın hem zihninin hem gönlünün hem de elinin hep güzel şehir Trabzon'da, hemşehrilerinde olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'a da büyük hizmetler verdiniz. Trabzon'da milletvekili olduğum dönemde Allah razı olsun, bu şehri Türkiye'nin standartlarının üzerine taşıma konusunda ortaya koyduğunuz irade hem bizlerin hem çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştırdı. Siz Trabzon'a hizmet verdiniz Trabzon da her seçimde hep sizle beraber oldu, hep yüzümüzü ak etmeye çalıştı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, şimdi inşallah 2019 Mart seçimlerinde de Trabzon, buradaki dava arkadaşlarınız, hemşehrileriniz inanıyor ve güveniyoruz ki -Türkiye'de diğer vilayetlere bir şey söylemek istemem ama- Trabzon'dan alacağınız güç önümüzdeki 4,5 yılda size hem dünyada hem de Türkiye'de o kadar kolay ve o kadar güçlü işler yaptıracak ki Allah'ın izniyle sadece Trabzon, Türkiye değil, bütün dünya Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle beraber güç bulacaktır."

Bakan Soylu, şimdiye kadar görev alan belediye başkanlarına hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, yeni seçileceklere de başarı diledi.

Soylu, "Bu bismillahın önümüzdeki 4,5 yılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bütün dünyada önemli bir başlangıç olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Zorluoğlu ile AK Parti İl Başkanı Haydar Revi de konuşma yaptı.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Erdoğan tek tek duyurdu! İşte adaylarErdoğan tek tek duyurdu! İşte adaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkan Adaylarını Tanıtım Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıkladı

Erdoğan tek tek duyurdu! İşte adaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.