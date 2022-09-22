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  4. AK Parti Trabzon Milletvekili Cora trafik kazası geçirdi! Araç kontrolden çıkıp savruldu

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora trafik kazası geçirdi! Araç kontrolden çıkıp savruldu

22.09.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ve danışmanı, Trabzon’da, içinde bulundukları otomobilin kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, kaldırıma çarpması sonucu hafif yaralandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora trafik kazası geçirdi! Araç kontrolden çıkıp savruldu

Kaza, dün gece saatlerinde Akyazı Tüneli mevkisinde meydana geldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın içinde bulunduğu, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RB 7788 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu.

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Otomobil kendi etrafında dönerek, kaldırıma çarparak durdu.

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Kazada sürücü ile Milletvekili Cora ve danışmanı Tayfun Yurtsever, hafif yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Cora ve ekibi, gelen başka araçla bölgeden ayrıldı. Kaza yapan otomobil de çekici ile götürüldü. (DHA)

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trafik kazası Milletvekili Trabzon Salih Cora ak parti
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