AK Parti Trabzon'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Murat Zorluoğlu'nu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, partisinin 16 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, Trabzon'da Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 10 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Beşikdüzü ve Hayrat'ta mevcut ilçe başkanlarını, Akçaabat'ta, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ekim'i, Arsin'de ise daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.