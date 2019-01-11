AK Parti Trabzon'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Murat Zorluoğlu'nu, daha önce Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda, partisinin 16 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, AK Parti, Trabzon'da Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Tonya, Vakfıkebir ve Yomra olmak üzere 10 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.
AK Parti, Beşikdüzü ve Hayrat'ta mevcut ilçe başkanlarını, Akçaabat'ta, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Ekim'i, Arsin'de ise daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili görevinde bulunan Muhammet Sait Gürsoy'u aday olarak çıkardı.
AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında, Şalpazarı ve Çarşıbaşı olmak üzere 2 ilçede aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. Şalpazarı'nda Refik Kurukız ve Çarşıbaşı'nda Mümin Nuhoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.
AK Parti'nin Trabzon'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Akçaabat: Osman Nuri Ekim
Araklı: Recep Çebi
Arsin: Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü: Harun Demirci
Çaykara: Hanefi Tok
Dernekpazarı: Mehmet Aşık
Düzköy: Yılmaz Ankara
Hayrat: Salih Öztel
Köprübaşı: Ali Aydın
Maçka: Koray Koçhan
Of: Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar: Ahmet Metin Genç
Sürmene: Rahmi Üstün
Tonya: Osman Beşel
Vakfıkebir: Muhammet Balta
Yomra: İbrahim Sağıroğlu
Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:
Şalpazarı: Refik Kurukız
Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu
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