AK Parti Tunceli Teşkilatından Ağbaba'ya tepki

"Eleştirinin dozu kaçmadan istediğiniz şekilde yapılan her hamleyi eleştirebilirsiniz. Ancak öyle bir söz etti ki kendileri, bu ne siyasete sığabilecek bir şeydir ne ahlaka sığabilecek bir şeydir ne samimiyete sığabilecek bir şeydir. Ne dedi kendileri 'AK Partiye oy verenlerin eli kırılsın' diye bir söz etti. Buradan AK Parti İl Başkanı olarak Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak bu ilde şunu söylemek istiyorum, evet bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümüne seven Tuncelililer var ve gönülden gelerek, samimiyetle, tüm içten duygularıyla hem Cumhurbaşkanımızı, hem partimizi, hem de adaylarımızı destekleyip AK Partiye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu 'eliniz kırılsın' lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz."

AK Parti iktidarının Türkiye'yi 16 yılıdır yönettiğini ifade eden Tek, Tunceli'ye de önemli hizmetler yapıldığını söyledi.

Tunceli'ye yapılacak hizmetlerin sayılarak bitirilemeyeceğini vurgulayan Tek, "Bize oy verenlerin ellerinin kırılması noktasında beddua eden şahısı da tekrar ahlak kurallarına davet ediyorum. Tunceli'ye seçimden seçime uğrayan arkadaşların Tunceli üzerinde ve Tuncelililer üzerinde bu tür sözler sarf etmesi hakikaten bizi derinden incitmiştir." dedi.

