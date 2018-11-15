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"AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "AK Parti sadece Türklerin sadece Kürtlerin partisi değil, sadece Sünnilerin, Alevilerin partisi değil, bu memlekette kim varsa hepsini eşit yurttaşlar olarak gördüğümüz 81 milyonun partisidir. Aydın’ın da partisi Diyarbakır’ın da partisidir. AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'deki 81 milyonun partisi olduğunu belirterek, "Aydın’ın da partisi Diyarbakır’ın da partisidir. AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir." dedi.

Kurtulmuş, Aydın'da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki milli siyaset geleneğinin kalelerinden birisi olan Aydın'da, CHP'nin yerel iktidarına son vererek AK Partili bir ismi büyükşehir belediye başkanı yapacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Aydın'dan güzel sonuçlar alacaklarını kaydeden Kurtulmuş, partisinin buradan alacağı güçle yoluna daha sağlam adımlarla devam edeceğini ifade etti.

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığını belirten Kurtulmuş, partilerinin bir dava hareketi, medeniyet çizgisini temsil eden, Türkiye'nin geçmişinden aldığı güçle geleceğini kuran bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi.

Partisinin kaderinin milletin kaderiyle bütünleştiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"AK Parti büyük hedefleri olan, bu hedeflere kilitlenmiş ve milletle beraber bu hedeflere yürüyecek olan bir siyasi harekettir. 2023, 2053, 2071'i boşuna telaffuz etmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye gibi iddialı memleketlerde bu aziz milletin ana yurdu olan, bu aziz topraklarda sıradan, zamanın akışına göre oradan oraya savrulan siyasi hareketlerle yol alınamaz. Türkiye gibi ülkelerde büyük iddiaları, büyük hedefleri, büyük rüyaları olan siyasi hareketler başarılı olur. 'Bu ülkenin kaderiyle AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir' derken, bunu kastediyoruz."

AK Parti'nin 6 temel özelliği bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, birincisinin AK Parti'nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

AK Parti'nin reformculuğunun ikinci özellik olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hukuktan ekonomiye kadar, bankacılık sektöründen yönetim yapısına kadar bir dizi alanda reformları yapmış bir siyasi partiyiz. En büyük reformumuz Türkiye'nin yönetim yapısında yaptığımız değişikliktir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizdir. Yeni modelin ilk Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip Erdoğan oldu, Allah'a çok şükür. Bundan sonra bu memlekette karanlık odaların cumhurbaşkanı belirleme devri sona ermiştir. Milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin şarkısını, türküsünü söyleyemeyen, milletinin taziyesinde, düğününde olmayan; kalbi, yüreği milletiyle çarpmayan hiç kimsenin bu ülkede cumhurbaşkanı olmasına imkan ve ihtimal kalmamıştır. Bundan büyük reform olur mu?"

Kalkınmacı bir parti olmasının üçüncü özellik olduğunu belirten Kurtulmuş, "Her yerde havaalanları, otoyollar, hızlı trenler var. İzmir'de, İstanbul'da ne varsa, Hakkari, Şırnak'ta da o var. Çünkü biz millete inanan ve güvenen bir siyasi hareket olarak, ülkenin zenginliklerini eşit taksim etmek durumundayız. Bazılarının kalkınmadan anladığı İstanbul'daki üç beş ailenin zenginleşmesidir. Bizim kalkınmadan anladığımız ülkenin zenginliğinin her tarafa yayılmasıdır. Yaygın bir şekilde kalkınmanın olmasıdır." dedi.

AK Parti'nin millete güvenen bir siyasi parti olmasını dördüncü, bir Türkiye partisi olmasını da beşinci özellik olarak sıralayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti büyük Türkiye’nin partisidir. AK Parti bir bölgenin partisi değil, sadece bir etnik yapının partisi değil 81 milyon yurttaşın partisidir. Aydın’da nasıl bayrağımız dalgalanıyorsa Şırnak’ta da bayrağımız dalgalanıyor. AK Parti sadece Türklerin, sadece Kürtlerin partisi değil, sadece Sünnilerin, Alevilerin partisi değil bu memlekette kim varsa hepsini eşit yurttaşlar olarak gördüğümüz 81 milyonun partisidir. Aydın’ın da partisi Diyarbakır’ın da partisidir. AK Parti Türk Ahmet’in de Kürt Mehmet’in de partisidir. Çünkü biz insanları etnik yapısına göre ayırmayız."

- "Mazlumların ve mağdurların partisi"

AK Parti'nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın partisi olduğunu söyleyen ve bunu altıncı özellik olarak nitelendiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dünya mazlumlarının ve mağdurlarının partisidir. Sadece 1 milyar 700 milyonluk Müslüman alemini kastetmiyorum; Latin Amerika’dan Asya’ya kadar Müslüman olsun olmasın mazlum insanların gözünün içine baktığı bir ülkenin ana gücü, kumanda merkezi milletimizi temsil eden bir siyasi harekettir. Gittiğimiz her yerde bunu görüyoruz. Bunun somut göstergesi 15 Temmuz gecesidir. 15 Temmuz gecesi Sudan’ın başkenti Hartum’da o kara derili ama içlerindeki o güzelliğin yüzlerine vurduğu o Sudanlı kardeşlerimiz, binlerce insan sokaklara çıktı. Makedonya’da, Saraybosna’da, Pakistan’da, Somali’de insanlar sokaklara çıktı. Sabaha kadar dua ettiler."

Programa, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, İl Başkanı Ömer Özmen, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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