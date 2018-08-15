AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır." dedi.

Özcan, AK Parti'nin 18 Ağustos'ta Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 6. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında, milletin onayı alınarak 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerinin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan kurucusu olduğu 'yuvam, sevdam ve aşkım' dediği partisine geri dönmüştür." diyen Özcan, içinde bulundukları yeni sürecin uyumunun kongreyle birlikte tamamlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır. AK Parti, girdiği her seçimden başarıyla çıkmıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk olarak addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir.