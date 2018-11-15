KEMAL KARADAĞ / AYNUR EKİZ - AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Ulusal İnsan Hakları Politikası oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Usta, AK Parti'nin insan hakları alanında yaptıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dünyada yaşanan insan hakkı ihlallerine dikkati çeken Usta, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, söz konusu insanların diline, dinine, mezhebine, cinsiyetine bakılmadığını vurguladı.

Batılıların tarihin yazılı ilk anayasası olarak kabul ettiği Magna Carta'yı hatırlatan Usta, "Biz çok daha öncesinde Medine Vesikası ile başlamışız bu işe. İnsanların dilinin, dininin, ırkının, cinsiyetinin ayırt edilmeksizin öncelikle bir yaşam hakkına sahip olduğunu kabul etmişiz." ifadesini kullandı.

Usta, insan hakkı noktasında Türkiye'nin, kendini üstün gören, ders vermeye çalışan Avrupa ülkelerinin standardının üzerinde standarda sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin insan hakkı alanında geri çekilmeye çalışıldığını ifade eden Usta, bunlara rağmen Türkiye'nin iyi bir noktaya getirildiğini söyledi.