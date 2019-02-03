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AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “CHP’nin halkçılıkla malkçılıkla alakası yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 00:23 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bu CHP zihniyeti, halk falan diyorlar ya, altı okları falan var.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bu CHP zihniyeti, halk falan diyorlar ya, altı okları falan var. Bunların ne halkçısı, halkçılıkla malkçılıkla alakası yok. Asıl halk iktidarını bu ülkeye getiren Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Yıldırım, Tokat Reşadiye Dutdibi Derneği ile Gümüşhane İli Şiran İlçesi Sadık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Vatandaşlar Yıldırım’a bu ziyaretleri sırasında yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım, vatandaşlarla selamlaşırken, AK Parti’li belediyelerin yaptıkları hizmetleri anlattı. Yıldırım, “İstanbul’da bu kadar güzel hizmetler yapıldı, belediyecilik alanında. Biliyorsunuz belediyeciliğin manifestosu kim? Okulu kim? Okulunu kim kurdu? Belediyeciliğin başöğretmeni kim? Bir tane adam var. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Siz İstanbul halkı onu öğrendi, gördü, ondan sonra Türkiye gördü. Onu Türkiye Başbakan yaptı. Muhtar diye seçilemez, diyenler, şimdi muhtarların en büyük destekçisi Tayyip Bey, reisimiz yani” dedi.

Konuşmasında CHP’yi eleştiren Yıldırım, “Şimdi aslında baktığımız zaman eskiden bu CHP var ya bu CHP. İçinizde CHP’liler varsa bunu da bilmesi lazım. Bu CHP zihniyeti, halk falan diyorlar ya altı okları falan var. Bunların ne halkçısı, halkçılıkla malkçılıkla alakası yok. Asıl halk iktidarını bu ülkeye getiren Recep Tayyip Erdoğan’dır. Neden. Muhtarın değeri yoktu. Muhtar kaymakamlığa zor çıkardı eskiden onların zamanında. Kaymakamın yanına gitmeye korkardı muhtar. Hele bir vali, hele bir milletvekilinin yanına yanaşacak. Bakanı görecek uzaktan halk. Öyle bir şey yoktu. Çok şükür geldiğimiz noktada azımsanmayacak haklarımızı elde ettik. Dimdik adam gibi adam durdu. Çok şükür iyi bir liderimiz var. Allah razı olsun hepinizden hepiniz ona sahip çıktınız” şeklinde konuştu.
Yıldırım’ın ziyaretleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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