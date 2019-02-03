AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “CHP’nin halkçılıkla malkçılıkla alakası yok”

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Bu CHP zihniyeti, halk falan diyorlar ya, altı okları falan var. Bunların ne halkçısı, halkçılıkla malkçılıkla alakası yok. Asıl halk iktidarını bu ülkeye getiren Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdü. Yıldırım, Tokat Reşadiye Dutdibi Derneği ile Gümüşhane İli Şiran İlçesi Sadık Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Vatandaşlar Yıldırım’a bu ziyaretleri sırasında yoğun ilgi gösterdi.

Yıldırım, vatandaşlarla selamlaşırken, AK Parti’li belediyelerin yaptıkları hizmetleri anlattı. Yıldırım, “İstanbul’da bu kadar güzel hizmetler yapıldı, belediyecilik alanında. Biliyorsunuz belediyeciliğin manifestosu kim? Okulu kim? Okulunu kim kurdu? Belediyeciliğin başöğretmeni kim? Bir tane adam var. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Allah ondan razı olsun. Siz İstanbul halkı onu öğrendi, gördü, ondan sonra Türkiye gördü. Onu Türkiye Başbakan yaptı. Muhtar diye seçilemez, diyenler, şimdi muhtarların en büyük destekçisi Tayyip Bey, reisimiz yani” dedi.