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AK Parti Uşak Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: - "Bizler hizmet yarışı içinde milletimize en iyi hizmeti yapmak için çalışıyoruz"

AK Parti'nin Uşak il, ilçe ve belde belediye başkan adayları düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Uşak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, burada yaptığı konuşmada seçimlerin önemine değindi.

Uşak'ta 31 Mart'ta parti olarak başarıya ulaşacaklarını ifade eden Çam, "Bizler hizmet yarışı içinde milletimize en iyi hizmeti yapmak için çalışıyoruz. Bu ayın sonunda Cumhurbaşkanımız yerel seçim manifestosunu açıklayacak ama bizler şunu iyi biliyoruz, 'ben yaptım oldu anlayışıyla hizmet üretilemez.' Çözüm odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalıyız. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise Türkiye'nin tüm badirelerden güçlenerek çıktığını belirterek, seçimlerin önemine işaret etti.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de FETÖ'nün hain darbe girişimine değinerek, Türk milletinin hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 5 yılda yaptığı hizmetleri anlatarak Uşak'ın geleceğine yön verdiklerini dile getirdi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da partisinin yerel seçimlere hazır olduğunu belirterek, herkesin fedakarca çalışmasını istedi.

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ise yerel seçimlerde başarılı olacaklarını kaydederek, tüm partililerin desteğini istedi.

Konuşmaların ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları tek tek okunarak kürsüye davet edildi.

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