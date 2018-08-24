AK Parti Uşak İl Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Aday siz olun, hodri meydan

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde kazanmayı hedefledikleri iller arasında Uşak'ı da saydığını belirterek, "29 Mart yerel seçimleri için buyurun, Uşak'tan CHP belediye başkanı adayı siz olun. Hodri meydan, diyoruz" dedi.
AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı AK Parti'li Nurullah Cahan, ilçe belediye başkanları ve il teşkilatı üyelerinin katılımıyla partinin Uşak il binasında bayramlaşma töreni yapıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya değinen İl Başkanı Çakın, "Kendisi bazı büyükşehirler ile ilgili hedefler belirlemiş. Uşak'tan da bahsederek, bu şehirlerin belediyelerini alacaklarını ve bunun için strateji belgesi oluşturacaklarını dile getirmiş. Uşak Belediyesi, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmıştır. Artık bundan geri dönüş yoktur. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. 29 Mart yerel seçimleri için buyurun, Uşak'tan CHP belediye başkanı adayı siz olun. Hodri meydan, diyoruz. Biz Uşak AK Parti teşkilatı olarak sizinle ve stratejik planlarınızla rekabet etmeye hazırız. Kaybettiğiniz onca seçime bir seçim daha Uşak'ta ekleyeceğinizden hiçbir şüpheniz olmasın. Bu seçimleri tekrar kazanacağız. Uşak halkı AK Parti belediyeciliğinin hizmetini görmüştür" dedi.
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