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AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 22:33 | Son Güncelleme

MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Parti Uşak İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.  AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın toplantısı yaptı.

AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Parti Uşak İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.
AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın toplantısı yaptı. Parti üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fahrettin Tuğrul, “80 milyon civarında Mısırlının ilk defa demokratik yollarla seçilmiş, meşru bir Cumhurbaşkanı, cuntacı hainler tarafından 2013 yılından beri Mısır zindanlarında hapsedilmekteydi. Muhammed Mursi bir direnişin sembolü oldu" dedi.
Tuğrul açıklamasının devamında, “FETÖ terör örgütünün cunta girişimine millet olarak nasıl meydan okuduysak ve demokrasimize sahip çıktıysak, aynı şekilde dünyanın tamamında da milletin iradesiyle seçilmiş, milletin iradesiyle yönetimini elinde bulunduran idarecilere karşı, yöneticilere karşı girişilen askeri cunta girişimlerini tekdir ediyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tamam yarın sana madalya takılır. Mursi Müslüman kardeşler örgütünün lideridir,müslüman kardeşler örgütüde Ortadoğuda geniş yelpazeye sahip olmuş ve İslamı siyasal bir ideoloji olarak Arap dünyasında hakim kılma mücadelesi yapmıştır,islam din olmaktan öte siyasal bir mücadele aracı mı olmalıydı bu hata değil mi, dine kötülük değil mi? Dansı yasak etmek ile devlet mi yönetilir? Biraz geniş düşünün
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