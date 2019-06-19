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AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda Mursi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 01:21 | Son Güncelleme

MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Parti Uşak İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.  AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın toplantısı yaptı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- MISIR'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesiyle ilgili AK Parti Uşak İl Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda basın toplantısı yaptı. Parti üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Fahrettin Tuğrul, “80 milyon civarında Mısırlının ilk defa demokratik yollarla seçilmiş, meşru bir Cumhurbaşkanı, cuntacı hainler tarafından 2013 yılından beri Mısır zindanlarında hapsedilmekteydi. Muhammed Mursi bir direnişin sembolü oldu" dedi.

Tuğrul açıklamasının devamında, “FETÖ terör örgütünün cunta girişimine millet olarak nasıl meydan okuduysak ve demokrasimize sahip çıktıysak, aynı şekilde dünyanın tamamında da milletin iradesiyle seçilmiş, milletin iradesiyle yönetimini elinde bulunduran idarecilere karşı, yöneticilere karşı girişilen askeri cunta girişimlerini tekdir ediyoruz" dedi.

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