AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’a hizmet etmek bir lütuf

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, merkez mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi. Türkmen, “Üsküdar’da yaşamak Allah’ın bir lütfu, Üsküdar’a hizmet etmekse ayrı bir lütuf” dedi.

AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, Belediye Binasında merkez mahalleleri sakinleri ile buluştu. Türkmen, vatandaşlara Belediye Başkanı olduğu sürede yaptıklarını anlatırken projelerinden de bahsetti. Türkmen, çok katlı otopark, daha çok yeşil alan ve antikacılar çarşısı gibi projelerini vatandaşlara anlattı.

“ÜSKÜDAR’A HİZMET ETMEK AYRI BİR LÜTUF”

Üsküdarlı olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Türkmen, “Üsküdar’da yaşamak Allah’ın bir lütfu, Üsküdar’a hizmet etmekse ayrı bir lütuf işin doğrusu. Biz İstanbul’un en temiz ilçesiyiz. En temiz ilçe Üsküdar. Temizlik açısından vatandaşın memnuniyet oranı yüzde 91 olarak belirlendi. Tüm İstanbul’da yapılan bir anket çalışmasında Üsküdar temizlik konusunda bir numara çıktı. Elbette eksiğimiz var. Bu kadar yoğun bir ilçe olmasına rağmen biz günde 750 ton çöp topluyoruz. Aslında bizim toplamamız gereken çöp miktarı 250-300 ton arası olmalı. Çok hareketli bir ilçede yaşıyoruz. Çok merkezi bir yer. Herkes buradan gelip geçiyor. Günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon” dedi.