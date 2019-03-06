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AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’a hizmet etmek bir lütuf

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, merkez mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi.

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, merkez mahalleleri sakinleri ile bir araya geldi. Türkmen, “Üsküdar’da yaşamak Allah’ın bir lütfu, Üsküdar’a hizmet etmekse ayrı bir lütuf” dedi.

AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı ve AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen, Belediye Binasında merkez mahalleleri sakinleri ile buluştu. Türkmen, vatandaşlara Belediye Başkanı olduğu sürede yaptıklarını anlatırken projelerinden de bahsetti. Türkmen, çok katlı otopark, daha çok yeşil alan ve antikacılar çarşısı gibi projelerini vatandaşlara anlattı.

“ÜSKÜDAR’A HİZMET ETMEK AYRI BİR LÜTUF”

Üsküdarlı olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Türkmen, “Üsküdar’da yaşamak Allah’ın bir lütfu, Üsküdar’a hizmet etmekse ayrı bir lütuf işin doğrusu. Biz İstanbul’un en temiz ilçesiyiz. En temiz ilçe Üsküdar. Temizlik açısından vatandaşın memnuniyet oranı yüzde 91 olarak belirlendi. Tüm İstanbul’da yapılan bir anket çalışmasında Üsküdar temizlik konusunda bir numara çıktı. Elbette eksiğimiz var. Bu kadar yoğun bir ilçe olmasına rağmen biz günde 750 ton çöp topluyoruz. Aslında bizim toplamamız gereken çöp miktarı 250-300 ton arası olmalı. Çok hareketli bir ilçede yaşıyoruz. Çok merkezi bir yer. Herkes buradan gelip geçiyor. Günlük hareketli nüfusumuz 2 milyon” dedi.

“BOĞAZ BÖLGESİNDE İMAR PROBLEMİNİ ÇÖZMÜŞ BİR BELEDİYE BAŞKANIYIM”

Mahalle sakinleriyle yemek yiyen Başkan Adayı Türkmen, vatandaşların sorularını da yanıtladı. Bir vatandaştan gelen “İmar izni olmayan binalar hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Türkmen şöyle cevap verdi:

“Üsküdar’ımızda kentsel dönüşümle alakalı 2 önemli konu var. Biri merkez mahalleler diğeri ise civar mahalleler. Üsküdar’da plansız hiçbir bölge yok. Hiçbir mahallemizde, hiçbir bölgemizde, hiçbir sokağımızda imar planı açısından sorun yok. Planı güncellememiz lazım. 25 yıl sonra Boğaz bölgesinde imar problemini çözmüş bir belediye başkanıyım.”

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AK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’a hizmet etmek bir lütufAK Parti Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Üsküdar’a hizmet etmek bir lütuf
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